Болашаковец судился с Миннауки из-за отработки

Суд
134

Суд принял решение не в его пользу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что в 2013 году С. присуждена стипендия «Болашак» для обучения по программе магистратуры в Boston University (США).

После обучения он проходил стажировку, поэтому отработка была отложена. После стажировки истец отработал в частных организациях. В настоящее время он работает экономистом в ТОО удаленно.

Есть подтверждение тому, что он выехал за пределы Казахстана в 2023 году и с указанного периода в страну не возвращался. 

В его адрес не раз направлялись извещения о том, что нужно пройти трудовую отработку на территории страны. Решением комиссии он был лишен стипендии с возложением обязанности по возмещению понесённых расходов. Он пытался обжаловать это решение в суде Астаны. Однако ему было отказано в иске к Министерству науки и высшего образования.

Суд исходил из того, что истец не выполнил обязательства. Согласно условиям договора, стипендиат обязан в течение 15 календарных дней со дня окончания полного курса обучения и получения степени, возвратиться в Казахстан, предоставить копию паспорта с отметкой о въезде в республику и отработать у работодателя или в другой организации непрерывно не менее 5 лет по специальности.

"Условиями договора и правилами программы не предусмотрено прохождение трудовой деятельности (отработки) в дистанционном режиме. Решение суда вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

#суд #Образование #Болашак

