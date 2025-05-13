На этот пост он заступил в октябре 2023 года

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Бекнияз Болат Кабыкенулы освобожден от должности первого вице-министра водных ресурсов и ирригации РК в связи с достижением пенсионного возраста. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz

Болат Бекнияз родился в 1962 году в Акмолинской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, Академию государственной службы при Президенте РК, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Таразский государственный университет им. М. Дулати.

Трудовую деятельность начал в 1984 году инженером Ордена Трудового Красного Знамени Института геологических наук им. К. Сатпаева Академии наук КазССР.

С 1986 по 1999 гг. — младший научный сотрудник, научный сотрудник Ордена Трудового Красного Знамени Института им. К. Сатпаева Академии наук КазССР.

В 1999 году был главным специалистом Комитета геологии и охраны недр Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК.

С 1999 по 2002 гг. трудился заведущим сектором, начальником сектора, начальником отдела, начальником управления в структурах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК.

С 2002 по 2010 гг. — работал начальником управления, заместителем директора, директором департамента в структурах Министерства окружающей среды РК.

С 2010 по 2012 гг. — заместитель директора по науке АО НПО «Евразийский центр воды».

В 2013 году исполнял обязанности инспектора Секретариата Совета Безопасности РК; был внештатным советником министра охраны окружающей среды РК по водным вопросам; директором Департамента государственного регулирования охраны окружающей среды Министерства охраны окружающей среды РК.

С 2013-2014 гг. — заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды РК.

В 2014-2016 гг. — заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.

С 2016 года — директор Исполнительной Дирекции Международного Фонда спасения Арала в РК.

В октябре 2023 года был назначен первым вице-министром водных ресурсов и ирригации РК.