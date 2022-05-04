Болат и его команда

«Народным» называют акима Булакского сельского округа Болата Бейсенбаева не только потому, что на выборах он баллотировался от Народной партии Казахстана.

У народного акима – неформальный авторитет, его здесь реально ценят и глубоко уважают. Вместе с односельчанами Болат Бейсенбаев делает большое дело: не жалеет сил и времени на то, чтобы сохранить и возродить родное село, чтобы горел его очаг, чтобы не исчезло с карты название Булак…

Мало кто еще, как Болат, оставил бы благополучную городскую жизнь (в Петропавловске), бросил теплое местечко с приличной зарплатой (почти в три раза больше, чем оклад акима сельского округа) и уехал с женой и грудным ребенком в деревню. И в этой деревне, пусть знакомой с детства, теперь приходится жить в чужом доме, каждое утро затапливать печь, а днем пасти деревенское стадо (когда приходит очередь). И до ночи решать сельские проблемы, налаживать быт, вдохновлять и развлекать земляков, в общем, делать все, чтобы твоя малая родина начала жить по-человечески.

Листая страничку Болата Бейсенбаева в Facebook, поражаешься, как много больших и малых дел успевают делать он и его «народная команда». Они в первых рядах, когда приходится помогать одиноким землякам (отремонтировать забор, покрасить фасад дома), решать ситуативные проблемы, осложняющие жизнь сельчан (например, срезать кусты на обочинах, чтобы зимой дорогу снегом не заносило).

Забот хватает и в будни, и в праздники. В День пожилых людей каждому пенсионеру был сделан подарок. 8 марта каждой женщине аким преподнес тюльпан. Всем оказал внимание. Всем искренне, а не для показухи, пожелал здоровья и благополучия.

В Булаке теперь играют в КВН. Здесь проходят турниры по волейболу. Весело отмечают Наурыз. Аким лично участвует в соревнованиях по шахматам.

– В детстве, – вспоминает Болат, – мне очень нравился советский фильм «Тимур и его команда». Он имел хорошее воспитательное значение. Пионерами мы тоже помогали старикам. Мой покойный отец учил больше думать о других, чем о себе. А еще он завещал мне вернуться в родную деревню, чтобы обрести счастье…

Отца звали Канат. В Булаке, из которого в свое время вышли многие знаменитые академики, певцы и меценаты, Канат Бейсенбаев работал землеустроителем, экономис­том и заместителем директора совхоза. В 1997 году его сын Болат окончил Булакскую среднюю школу и поступил в Карагандинскую высшую школу МВД. Работал старшим уполномоченным, уволился из органов внутренних дел по собственному желанию.

Позже работал в разных сферах, искал себя. Перед тем как пойти на выборы акима, был заместителем директора ТОО, жил в областном центре, получал приличную зарплату, имел хороший, устроенный быт.

– Но душа моя была не на месте, болела за родное село, – говорит Болат Бейсенбаев. – Я часто приезжал в свой некогда процветающий аул. В лучшие годы в Булаке было 360 домов (теперь 103). Скотоводство, растениеводство – все здесь имелось. А потом пришел день, когда объявили о банкротстве совхоза. Вместо него появились 49 частных хозяйств. Лучше от этого не стало. Деревня стала умирать. Я стал анализировать, искать ответ на вопрос «Почему так происходит?» Выяснилось, что 80% жителей уехали не по своей воле. Сказывались сезонная работа, низкая зарплата. Мне звонили односельчане и просили вернуться в деревню, участвовать в выборах акима.

По его словам, прежде чем принять решение, конечно же, много думал, но долго не сомневался. Несмотря на налаженную городскую жизнь, тянуло в село, было понимание того, что сможет там пригодиться.

– Задолго до выборной кампании писал в социальных сетях о проблемах аула. Люди обращались ко мне за помощью. Меня хорошо знали в Есильском районе. Понимал, что такого прямодушного человека, как я, местная власть вряд ли захочет принять. Но когда наш Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о том, что выборы должны стать по-настоящему народными, я обрадовался. Изначально приглядывался к разным политобъе­динениям, но выбрал Народную партию Казахстана, потому как понравилась программа. Поехал в столицу, нашел партийный офис, познакомился. Вступив в НПК, почувствовал поддержку, понял, что уже не один, что в команде.

От этой команды он и баллотировался, и большинством голосов земляки выбрали Болата Бейсенбае­ва своим акимом. На посту он уже 9 месяцев, и сделал за прошедшее время немало.

– Народ мне так говорит: 30 лет дороги не видели, а ты за 20 дней сделал! Да, первое, что удалось сделать, – своими силами отремонтировать 15 километров дороги от республиканской трассы до села. Я объяснил тогда нашим предпринимателям: на ремонт трассы денег в конце года никто не даст, а она очень нужна. Со мной согласились – дорогу сделали. Теперь вот с водой решаем проблемы. И если еще недавно Булак значился в списке неперспективных сел, то теперь считается опорным селом, – рассказывает избранный аким.

На вопрос о том, как удалось вдохновить односельчан, отвечает, что задал им самый важный вопрос: хотят они сохранить свое родное село или уехать?

– Если хотите жить, давайте объе­диняться. Если решили уехать, будем решать вопросы по отъезду, тем более что для бюджета выгоднее, чтобы вы уехали. Но если остаемся, то давайте держаться вместе. Один в поле не воин. Еще я сказал, что все вопросы, прежде всего финансовые, будут решаться прозрачно, – говорит Болат.

В каждом из трех сел округа (Булак, Актас и Карагай) новый аким Болат Бейсенбаев создал группу в мессенджере, включил в нее не только местных жителей, но и самого себя, сотрудников акимата, участкового полицейского.

– Теперь можно хорошо видеть, где и что происходит, – объясняет аким. – Один пишет, что потерялся ягненок, другой ищет теленка. Всем миром решаем проблемы, и это тоже объединяет нас. Нет в жизни мелких дел. Все в нашей жизни состоит из мелочей. Недостатки и проблемы, конечно, есть. Но знаете, я люблю решать проблемы. Без них скучновато.

Вот в Карагае осталось всего 30 домов. Школу закрыли в прошлом году, еще до выборов акима. Но восьмерых учеников мы бесплатно подвозим и бесплатно кормим в Булакской школе. В Актасе 48 дворов, 9 классов там еще держатся. Я съездил в южные регионы, по программе «Еңбек» договорился о переезде переселенцев.

К сожалению, в нашем округе ни одного дома по программе «Еңбек» не построили. Но это ничего, мы заселяем приезжих в дома, которые выкупаем для них. Есть много полезных проектов. Выход из положения всегда найдется. Главное – с людьми установить контакт.

– Атмосфера в деревне вполне здоровая, – продолжает Болат Бейсенбаев. – Аким района поддерживает, хотя я из другой партии. Народ вообще активный у нас. Чтобы деревня процветала, нужно сплотить людей. А для этого должна существовать политика малой родины. С пеленок мы должны воспитывать в детях любовь к своему аулу…

В будущем аким видит свой Булак процветающим, благоустроенным, зеленым, красивым, удобным для жизни.

– Вот хочу парк построить, – рассказывает аким. – Чтобы возле каждого дерева стояла табличка с именем человека, который посадил его и вырастил. Чтобы сюда приходили молодожены и делали красивые фотографии. Когда приехал к проектировщикам, они сказали: только проект парка будет стоить 300 миллионов тенге. Я ушел и сам нарисовал проект…

Между прочим, проект получился отличный. Рисовать Болат умеет. В детстве любил это занятие. И до сих пор карандаши, краски и кисти послушны его рукам.

«Как в 3D получилось!» – воскликнул кто-то из друзей, осмат­ривая проект парка.

Мало того, что рисунок получился объемным и точным, здесь предусмотрено все, вплоть до сорта цветов (петунии). На месте фундамента от бывшей амбулатории аким запланировал холм с флагштоком.

Где вы еще найдете сельского акима, который после работы приходит в детский сад со своими красками и разрисовывает стену?

– Теперь вот еще лаком пройти – и готово! – говорит он, любуясь художественным творением, которое сделал из чистого удовольствия (а для сельского бюджета – экономия!). Дети и воспитатели довольны.

Аким показывает пример деятельной помощи, покупая за свой счет переселенцам холодильник и стиральную машину. Государство деньги на это, конечно, выделит, но не сразу, для этого предусмотрена длинная процедура, а решать проб­лемы нужно быстро.

– Населению тоже спасибо, – говорит Болат Канатович. – Люди помогают. Местные жители птицу переселенцам дают. Партия тоже помогает. Все проблемы так или иначе мы решаем. Верю, все у нас получится!

На вопрос не жалеет ли, что избрался акимом, Болат Бейсенбаев отвечает:

– Тяжеловато, конечно. Но я знал, куда шел…