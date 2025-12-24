По поручению Главы государства запущена цифровая платформа «Реестр казахстанских товаропроизводителей». Она доступна для всех пользователей на сайте e-ondiris.gov.kz и уже сегодня все субъекты бизнеса могут подать заявку на регистрацию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Правительство РК

«Ключевым преимуществом Реестра по сравнению с прежним механизмом подтверждения происхождения товара является в первую очередь – цифровизация. Подача заявок, их проверка и принятие решений полностью проходят в онлайн-формате, что обеспечивает прозрачность и контроль на всех этапах», — подчеркнул министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев.

Второе – дебюрократизация процесса. Система интегрирована с государственными базами данных, что сокращает количество документов и снижает административную нагрузку на бизнес.

В-третьих, данная услуга осуществляется государственными органами бесплатно, без привлечения частных аудиторов и экспертов.

Министр отметил, что для обеспечения плавного перехода на новую систему более 1 800 действующих владельцев индустриальных сертификатов, по которым ранее был подтвержден статус казахстанского товаропроизводителя, автоматически перенесены в Реестр. При этом данные компании, обязаны в течение одного месяца заполнить необходимые сведения в системе и подписать заявку с использованием ЭЦП. На сегодня в системе авторизовались около тысячи компании.

В целом Реестр создан для повышения адресности и прозрачности государственной поддержки и её целевого направления на предприятия с реальной производственной деятельностью.