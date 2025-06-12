Более 10 млн тенге за прямые эфиры: организаторов азартных игр осудили в Алматы

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Основную аудиторию азартных игр в Tik Tok составляли молодые люди

Фото сгенерировано нейросетью Midjourney

Городской Департамент АФМ завершил досудебное расследование в отношении двух жителей города, которые организовали онлайн-азартные игры через социальную сеть Tik Tok, сообщает Kazpravda.kz

Следствие установило, что подозреваемые регулярно организовывали прямые эфиры, в ходе которых проводили азартные игры. Участники переводили деньги через банковские приложения на счета организаторов, в результате общая сумма преступного дохода составила 10,5 млн тенге.

«Суд признал обоих виновными в организации незаконного игорного бизнеса. Один из осужденных приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, второму назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы. Необходимо отметить, что основную аудиторию азартных игр в Tik Tok составляли молодые пользователи, что подчеркивает тревожную социальную тенденцию», – сказано в информации.

Там же добавили, что молодежь, наиболее активная в интернете, оказывается в зоне риска, что может привести к формированию опасных привычек, зависимостей и финансовых проблем.

#АФМ #суд #Алматы #азартные игры #прямые эфиры

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