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Городской Департамент АФМ завершил досудебное расследование в отношении двух жителей города, которые организовали онлайн-азартные игры через социальную сеть Tik Tok, сообщает Kazpravda.kz

Следствие установило, что подозреваемые регулярно организовывали прямые эфиры, в ходе которых проводили азартные игры. Участники переводили деньги через банковские приложения на счета организаторов, в результате общая сумма преступного дохода составила 10,5 млн тенге.

«Суд признал обоих виновными в организации незаконного игорного бизнеса. Один из осужденных приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, второму назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы. Необходимо отметить, что основную аудиторию азартных игр в Tik Tok составляли молодые пользователи, что подчеркивает тревожную социальную тенденцию», – сказано в информации.

Там же добавили, что молодежь, наиболее активная в интернете, оказывается в зоне риска, что может привести к формированию опасных привычек, зависимостей и финансовых проблем.