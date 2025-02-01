Более 100 машин застряли на выезде из Аягоза
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Полиция контролирует ситуацию, передает Kazpravda.kz
Метель, плохая видимость стали причиной блокирования более 100 автомобилей в пробке на выезде из города Аягоз.
Полицейские находятся на месте, контролируют ситуацию и проводят разъяснительную работу с водителями.
Водителей просят сохранять спокойствие и следовать рекомендациям правоохранительных органов. В ожидании улучшения погодных условий полиция готовится к сопровождению колонны в направлении трассы Семей – Алматы.