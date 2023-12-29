Более 100 стран позади: Казахстан улучшил позиции в рейтинге антиотмывочной сферы

Казахстан значительно улучшил свои позиции в независимом рейтинге антиотмывочной сферы, оставив позади свыше 100 стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства РК по финансовому мониторингу
13 ноября 2023 года Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг Basel AML Index, являющийся самым авторитетным источником в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
«В этом рейтинге Казахстан улучшил свои позиции на 27 пунктов, набрав 4,71 балла и оставив позади свыше 100 стран.
Это самый лучший результат для нашей страны за всю историю рейтинга, который публикуется с 2012 года.
Казахстан обошел такие страны, как Китай, Турция, ОАЭ, Сербия, Болгария, Венгрия, Румыния, Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия», – уточнили в АФМ.
В топ-5 стран с наименьшим риском вошли Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра и Швеция.
В агентстве отметили, что исследование основывается на 18 показателях в 5 областях, измеряющих различные факторы, которые способствуют высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ).
«Полученный результат стал возможен благодаря успешному прохождению Взаимной оценки на соответствие стандартам FATF и эффективности функционирования всех звеньев антиотмывочной системы», – аргументировало АФМ.