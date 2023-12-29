Более 100 стран позади: Казахстан улучшил позиции в рейтинге антиотмывочной сферы

13 ноября 2023 года Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг Basel AML Index, являющийся самым авторитетным источником в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

«В этом рейтинге Казахстан улучшил свои позиции на 27 пунктов, набрав 4,71 балла и оставив позади свыше 100 стран.

Это самый лучший результат для нашей страны за всю историю рейтинга, который публикуется с 2012 года.

Казахстан обошел такие страны, как Китай, Турция, ОАЭ, Сербия, Болгария, Венгрия, Румыния, Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия», – уточнили в АФМ.