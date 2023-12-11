За аферу с 12 млн тенге мимо кассы осудили шымкентца

Присвоившего 12 млн тенге кассира АЗС осудили в Шымкенте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции города

Фото: instagram.com/police_shymkent/

Расследование полицейские начали с заявления предпринимателя о присвоении чужих денег.

Как оказалось, кассир автозаправочной станции под предлогом временной неисправности терминала для оплаты принимал деньги от клиентов переводом на свой счет.

Такая махинация продолжалась почти 1,5 года, в итоге потерпевшему причинен ущерб в 12 350 000 тенге.