За аферу с 12 млн тенге мимо кассы осудили шымкентца
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Присвоившего 12 млн тенге кассира АЗС осудили в Шымкенте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции города
Расследование полицейские начали с заявления предпринимателя о присвоении чужих денег.
Как оказалось, кассир автозаправочной станции под предлогом временной неисправности терминала для оплаты принимал деньги от клиентов переводом на свой счет.
Такая махинация продолжалась почти 1,5 года, в итоге потерпевшему причинен ущерб в 12 350 000 тенге.
«Правоохранители задержали подозреваемого 35-летнего жителя города. Следователи собрали все доказательства вины задержанного и направили материалы уголовного дела в суд. Приговором суда мужчине назначили 7 лет лишения свободы», — сообщили в департаменте полиции.