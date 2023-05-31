Более 1,3 млрд тенге выплатят жертвам политических репрессий в Казахстане в этом году

Фото: Kazpravda.kz

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК рассказали о мерах соцподдержки жертв политических репрессий, сообщает Kazpravda.kz.

По данным МТСЗН, с 2003 года жертвам политических репрессий в Казахстане выплачено 18,4 млрд тенге в качестве единовременных денежных компенсаций и специальных государственных пособий. В этом году на эти цели предусмотрено более 1,3 млрд тенге.

«Размер компенсации составляет от 2 588 тенге (3/4 МРП) до 345 000 тенге (100 МРП)», – сообщила директор Департамента социальной помощи МТСЗН РК Айнур Абдырахманова.

Кроме того, жертвам политических репрессий, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, независимо от иных видов социальных выплат выплачивается специальное государственное пособие (СГП) в размере 1,07-месячного расчетного показателя (в 2023 году – 3 692 тенге).

«За период с 2005 года по 2022 годы из республиканского бюджета СГП выплачено на сумму 15,5 млрд тенге. На выплату СГП в 2023 году запланировано 1,3 млрд тенге. Численность получателей СГП из числа жертв массовых политических репрессий и пострадавших от политических репрессий на 1 мая 2023 года составила 28 316 человек», – добавила Айнур Абдырахманова.

С 1 июля 2023 года жертвы политических репрессий, лица, пострадавшие от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами, СГП будут получать в новом размере 1,23 МРП (в 2023 году – 4 244 тенге), повышенном в рамках Социального кодекса.

Реабилитированные граждане, а также лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами, имеют право на:

- зачет времени содержания под стражей, отбытия наказания в местах лишения свободы, ссылки, привлечения к принудительному труду с ограничением свободы на спецпоселении и на принудительном лечении в психиатрических учреждениях в стаж для получения пенсии – в тройном размере;

- получение очередного трудового отпуска в удобное для них время, а также на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в году;

- первоочередную установку телефонов;

- первоочередное устройство в дома-интернаты для престарелых и лиц с инвалидностью, проживание в них на полном государственном обеспечении в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- льготное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями;

- бесплатную консультацию адвокатов по вопросам, связанным с реабилитацией.

Кроме того, местные исполнительные органы по решению местных представительных органов вправе устанавливать за счет местных бюджетов дополнительные меры по оказанию материальной и других видов помощи лицам, подвергшимся политическим репрессиям и реабилитированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Так, ежегодно ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода местными исполнительными органами предоставляется единовременная материальная помощь жертвам и пострадавшим от политических репрессий.

В 2023 году за счет средств местных бюджетов единовременная материальная помощь будет оказана 3 828 гражданам на сумму 48,6 млн тенге в размере от 3 692 тенге до 30 000 тенге, добавили в Минтруда.