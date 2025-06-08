Более 1,4 млн га сельхозугодий обработано против саранчовых в Казахстане
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В текущем году запланировано проведение химической обработки на площади 2,1 млн га, на сегодня обработано 1,4 млн га, передает Kazpravda.kz
В мероприятиях задействовано 443 единицы специализированной опрыскивающей техники. Химические обработки проводятся в плановом режиме.
Туркестанская область завершила защитные мероприятия: обработано 371,79 тыс. га. В Актюбинской области обработано 268,12 тыс. га, Костанайской – 258,97 тыс. га, области Жетысу – 51,81 тыс. га, Жамбылской – 74,48 тыс. га, Западно-Казахстанской – 136,66 тыс. га, Кызылординской – 50,01 тыс. га.
В остальных регионах мероприятия продолжаются.