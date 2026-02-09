Более 1400 рейсов в сутки выполняет аэропорт Стамбула

Европа,Гражданская авиация
97
Айман Аманжолова
корреспондент

Стамбульский аэропорт стал самым загруженным в Европе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу

Фото: Анадолу

Стамбульский аэропорт стал самым загруженным в Европе согласно опубликованному Европейским органом по обеспечению безопасности воздушной навигации (EUROCONTROL) «Европейскому авиационному отчету» за период с 26 января по 1 февраля,

В этот период здесь выполнялось в среднем 1447 рейсов в день.

За ним следуют аэропорт Лондон Хитроу с 1235 рейсами, Париж Шарль-де-Голль с 1167 рейсами и Амстердамский аэропорт с 1151 рейсом в день.

Международный аэропорт Стамбула Сабиха Гёкчен занял восьмое место в Европе с 746 рейсами в день.

