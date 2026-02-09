Стамбульский аэропорт стал самым загруженным в Европе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу
Стамбульский аэропорт стал самым загруженным в Европе согласно опубликованному Европейским органом по обеспечению безопасности воздушной навигации (EUROCONTROL) «Европейскому авиационному отчету» за период с 26 января по 1 февраля,
В этот период здесь выполнялось в среднем 1447 рейсов в день.
За ним следуют аэропорт Лондон Хитроу с 1235 рейсами, Париж Шарль-де-Голль с 1167 рейсами и Амстердамский аэропорт с 1151 рейсом в день.
Международный аэропорт Стамбула Сабиха Гёкчен занял восьмое место в Европе с 746 рейсами в день.