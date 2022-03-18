Общество
Более 15 тысяч юных казахстанцев высказались за программу политических реформ Токаева

В Алматы прошел фестиваль молодежи «Жаңа Қазақстан. Күшіміз бірлікте». Молодые казахстанцы выступили в поддержку программы политических реформ, объявленных Главой государства в Послании народу страны, сообщает Kazpravda.kz.

Мероприятие, состоявшееся на площадке «Алматы Арена», объединило сотни активистов молодежного движения – деятелей искусства, спортсменов, представителей общественных организаций, молодых предпринимателей и студентов.

Инициаторами и спонсорами фестиваля-концерта выступили бизнесмен, меценат Сырымбек Тау и его товарищи. Молодежное движение «Жаңа Қазақстан» поддержали представитель творческой молодежи Ондасын Кулумбет, основательница студенческого движения G-38 Айсулу Ерниязова, профессиональный боксер Жанкош Тураров и другие представители активной молодежи.

Как отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации»: «Мы сделаем ставку на энергию, талант и трудолюбие людей. Создадим максимально благоприятные условия для самореализации каждого гражданина. Только так мы сможем умножить созидательный потенциал нашего народа».

Участник молодежного фестиваля - первый проректор Международной образовательной корпорации Каиржан Мендигалиев поддерживает инициативы Президента. Он считает, что движение «Жаңа Қазақстан» сможет помочь молодежи, стремящейся работать энергично и качественно.

«Я пришел на мероприятие со студентами, поддержать инициативу «Жаңа Қазақстан». Мы сегодня здесь вместе с вами объединились вокруг нашего Президента – Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.  Вокруг его идей, вокруг его реформ, вокруг Послания. Дорогие друзья, на сегодняшний день, как сказал наш Президент, «Наша сила в единстве». И в это сложное время такие ценности, как независимость нашей страны и единство, выходят на первый план», - подчеркнул Каиржан Мендигалиев.

Проректор Казахстанско-Британского Технического Университета Екатерина Смолякова отметила следующее: «Мы стоим на пороге великих свершений. И наше будущее начинается сегодня. Современная молодежь стремится к знаниям и инновациям, идет к четким целям. Я уверена, что мы сможем создать Новый Казахстан. 16 марта в своем Послании народу Казахстана Президент сказал: «Я хочу, чтобы наши граждане жили счастливо сегодня, а не завтра». Так что наше светлое будущее начинается сегодня. Новый Казахстан – это мы!».

Певец Баглан Абдирайымов призвал не словом, а делом доказывать свою прогрессивность, готовность менять себя и мир вокруг.

«Молодежи необходимо правильно использовать свое время, направлять его на добрые дела. Будущее страны и нации напрямую зависит от молодежи. Нам необходимо быть поколением образованных и патриотичных казахстанцев, драйвером развития Нового Казахстана. В одном из своих выступлений Президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что молодежь является движущей силой, отметив ее большой потенциал. Нам необходимо повышать эту планку!», - сказал популярный исполнитель.

Напомним, что 16 марта представители общественности и бизнеса объявили о создании общественного молодежного движения «Жаңа Қазақстан». Эта организация, по словам инициаторов движения, будет работать со студентами вузов, причем не только в Алматы, но и в регионах. В честь этого события и был организован фестиваль «Жаңа Қазақстан. Күшіміз бірлікте», объединивший молодых людей южной столицы.

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