Несмотря на наличие подписанных актов выполненных работ, часть строительно-монтажных работ фактически не была выполнена

Фото: пресс-служба АФМ

Департамент АФМ по области Жетісу проводит расследование по факту хищения бюджетных средств при строительстве жилых домов, сообщает Kazpravda.kz

В 2021 году заказчик и подрядная организация заключили договоры на строительство двух многоэтажных жилых домов на общую сумму 1,7 млрд тенге.

Несмотря на наличие подписанных актов выполненных работ, часть строительно-монтажных работ фактически не была выполнена. Из запланированных девяти этажей возведены лишь семь, не проведены работы по отоплению, водоснабжению, электроосвещению, а также отсутствует наружная отделка.

Таким образом, строительство не завершено, сроки сдачи в эксплуатацию сорваны. В результате причинённый государству ущерб превысил 152 млн тенге.

«С санкции суда наложен арест на имущество застройщика. По делу в качестве подозреваемых признаны директор подрядной организации, а также сотрудники компании, осуществлявшие технический надзор за строительством. Расследование продолжается», – сообщили в АФМ.

там же добавили, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.