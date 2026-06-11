Когда металл работает на безопасность

Профсоюзы
Айгуль Турысбекова
корреспондент отдела общества

Автору этих строк предложили поехать на предприятие «АМК-Метиз» в Алматы, специализирующееся на выпус­ке стальной проволоки, сеток и 3D-панелей для ограждений. У меня возник вопрос: да что там может быть интересного? Но, как оказалось, данное производство имеет уникальные особенности.

фото завода

Начнем с того, что большим промышленным предприятием руководит женщина – Мария Спиридонова. По ее словам, сегодня в коллективе трудятся более трехсот сотрудников. А ведь в 2014-м их было около двадцати.

Сейчас под руководством генерального директора три завода, четыре производственные площадки, две монтажно-строи­тельные компании. Работает большая команда: инженеры, слесари, технологи, технические директора...

Что интересно, предприятие заключило договоры с исправительными учреждениями и принимает участие в социальной адаптации осужденных. Открыто четвертое производство в одном из таких объектов. Около восьмидесяти рабочих получили квалификацию. Кроме того, началась работа с находящимися в колониях-поселениях.

– Для нас важно, чтобы человек, даже оступившись, после окончания срока вышел с профессией, с опытом работы, – говорит Мария Спиридонова.

...На предприятии действуют четыре линии контактной сварки, где производятся различные виды ограждений. Есть большой полимерный цех с экологически адаптированным оборудованием, удерживающим вредные выбросы. Система позволяет повторно использовать порошок, применяе­мый при полимеризации.

Предприятие производит ограж­дения для футбольных полей, объектов агросектора и автобанов, сварные сетки для бассейнов, городского благоустройства и строительства. Выполнен заказ для Алматинского аэропорта. В прошлом году впервые в Казахстане был освоен выпуск проволоки для армирующих сеток. К слову, компания активно внедряет новые технические решения и за последние три года запатентовала семь продуктов.

Мария Валерьевна рассказала, что после паводков последних лет инженеры предприятия разработали изделие, которое также находится на стадии защиты патента. Это специальные барье­ры ЧС – быстровозводимые многоразовые конструкции, наполняемые грунтом для защиты от паводков и селевых потоков, доступные по стоимости.

Нам показали один из образцов новой продукции. Это заграждения для автобанов – специальная сетка, которая удерживает транс­порт при съезде с дороги, предотвращая аварии и защищая жизнь и здоровье водителя.

– Мы смогли предложить экономичное решение. Если брать участок дороги длиной один километр, то сегодня вместо условных 100 процентов расходов государство тратит около 70 процентов, причем в эту сумму входит не только материал, но и монтаж, – разъясняет директор.

О любом предприятии можно судить по такому немаловажному фактору, как текучесть кадров, – этот показатель у «АМК-Метиз» меньше одного процента. Внут­ри коллектива царит высокая культура.

– Мы слышим своих работников, а сотрудники участвуют в развитии компании. Они предлагают идеи, защищают их, помогают внед­рять. Если что-то не получается, не опускаем руки. Ценим не только результат, но и вовлеченность человека в процесс. У нас сильная командная атмосфера. Многие специалисты после выхода на пенсию продолжают консультировать и обучать молодежь, – рассказывает она о коллективе.

Сама Мария Спиридонова пришла на завод рядовым менеджером по продажам. Будучи любознательным человеком, быст­ро изучила производственные процессы, через два года стала коммерческим, а затем исполнительным директором и сегодня руководит уже несколькими заводами. Наверное, это и есть один из главных принципов предприятия: если человек хочет расти, ему дают такую возможность.

По словам руководителя, когда команда получает очередную награду или высокую оценку, это доказывает: она по праву завоевала доверие рынка и репутацию. Контракт с Пограничной службой по производству спирального барьера безопасности – тому подтверждение.

Сегодня выпускаемая заводчанами продукция стала частью городской среды. Современные ограждения используются на газовых станциях, автозаправках. Завод сотрудничает с крупными застройщиками. Армирующая сетка – основа прочности железобетонных конструкций, особенно в сейсмоопасных регионах.

Компания входит в чис­ло крупнейших производителей города и при поддержке фонда развития предпринимательства «Даму» расширяет производство. В ближайшие пять лет планируется строительство нового завода площадью 18 тыс. кв. м и увеличение числа рабочих мест до 700. Руководство компании делает ставку на систематизацию процессов и сильную команду, где каждый отвечает за свой учас­ток работы.

– Я большой патриот своей страны. Если человек действительно предан делу и готов работать, результат обязательно будет. Сегодня государство помогает не только льготными займами, но и создает условия для сбыта продукции. Есть меры поддержки товаропроизводителей, специальные реестры, другие инструменты. Все это помогает развивать производство, но главное – работать, держать качество и беречь репутацию, – говорит Мария Спиридонова.

#Алматы #погранслужба #завод #металл

Популярное

Все
Великий писатель земли кыргызской
ШОС – 25 лет: новый рубеж, широкие перспективы
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Текели обретает новый стиль
Вектор укрепления партнерства
Министр провел открытый урок
Конституционный закон Республики Казахстан
Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
Феномен Шакиры
Под цифровым шаныраком
Phygital Contenders Astana 2026 – итоги второго дня турнира
Схему незаконной выдачи ИИН иностранцам выявили в Астане
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Где Будда смотрит на Или
Слушайте и говорите!
На стороне природы
Подземные хроники Кангюя
Железная леди казахской сцены
Буруктал: два берега одной реки
В МВФ отметили позитивную динамику развития экономики Казахстана
Мостостроителям дан срок до сентября
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Конституционный закон Республики Казахстан
Число долларовых миллионеров в мире в 2025 году превысило 25 млн человек
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
В Бурабае завершают подготовку к сбору «Айбын-2026»
Новая ветроэлектростанция на 100 МВт появится в Актюбинской области
Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»
В Астане выпустили крупнейший в Центральной Евразии поток лидеров ИИ
Перезагрузка всей политической системы – Токаев подписал 5 новых конституционных законов
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Певец из Семея установил национальный рекорд
Очередные находки древнего океана Тетис
Учителя готовы к переменам
Лучшего производителя кумыса выберут в Астане
ChatGPT на казахском: общество «Қазақ тілі» представило результаты работы с OpenAI
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена

Читайте также

От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Федерация профсоюзов РК сделала заявление по ратификации ко…
На съезде профсоюзов в Астане утвердили Резолюцию в поддерж…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]