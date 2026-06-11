Когда металл работает на безопасность

Автору этих строк предложили поехать на предприятие «АМК-Метиз» в Алматы, специализирующееся на выпус­ке стальной проволоки, сеток и 3D-панелей для ограждений. У меня возник вопрос: да что там может быть интересного? Но, как оказалось, данное производство имеет уникальные особенности.

фото завода

Начнем с того, что большим промышленным предприятием руководит женщина – Мария Спиридонова. По ее словам, сегодня в коллективе трудятся более трехсот сотрудников. А ведь в 2014-м их было около двадцати.

Сейчас под руководством генерального директора три завода, четыре производственные площадки, две монтажно-строи­тельные компании. Работает большая команда: инженеры, слесари, технологи, технические директора...

Что интересно, предприятие заключило договоры с исправительными учреждениями и принимает участие в социальной адаптации осужденных. Открыто четвертое производство в одном из таких объектов. Около восьмидесяти рабочих получили квалификацию. Кроме того, началась работа с находящимися в колониях-поселениях.

– Для нас важно, чтобы человек, даже оступившись, после окончания срока вышел с профессией, с опытом работы, – говорит Мария Спиридонова.

...На предприятии действуют четыре линии контактной сварки, где производятся различные виды ограждений. Есть большой полимерный цех с экологически адаптированным оборудованием, удерживающим вредные выбросы. Система позволяет повторно использовать порошок, применяе­мый при полимеризации.

Предприятие производит ограж­дения для футбольных полей, объектов агросектора и автобанов, сварные сетки для бассейнов, городского благоустройства и строительства. Выполнен заказ для Алматинского аэропорта. В прошлом году впервые в Казахстане был освоен выпуск проволоки для армирующих сеток. К слову, компания активно внедряет новые технические решения и за последние три года запатентовала семь продуктов.

Мария Валерьевна рассказала, что после паводков последних лет инженеры предприятия разработали изделие, которое также находится на стадии защиты патента. Это специальные барье­ры ЧС – быстровозводимые многоразовые конструкции, наполняемые грунтом для защиты от паводков и селевых потоков, доступные по стоимости.

Нам показали один из образцов новой продукции. Это заграждения для автобанов – специальная сетка, которая удерживает транс­порт при съезде с дороги, предотвращая аварии и защищая жизнь и здоровье водителя.

– Мы смогли предложить экономичное решение. Если брать участок дороги длиной один километр, то сегодня вместо условных 100 процентов расходов государство тратит около 70 процентов, причем в эту сумму входит не только материал, но и монтаж, – разъясняет директор.

О любом предприятии можно судить по такому немаловажному фактору, как текучесть кадров, – этот показатель у «АМК-Метиз» меньше одного процента. Внут­ри коллектива царит высокая культура.

– Мы слышим своих работников, а сотрудники участвуют в развитии компании. Они предлагают идеи, защищают их, помогают внед­рять. Если что-то не получается, не опускаем руки. Ценим не только результат, но и вовлеченность человека в процесс. У нас сильная командная атмосфера. Многие специалисты после выхода на пенсию продолжают консультировать и обучать молодежь, – рассказывает она о коллективе.

Сама Мария Спиридонова пришла на завод рядовым менеджером по продажам. Будучи любознательным человеком, быст­ро изучила производственные процессы, через два года стала коммерческим, а затем исполнительным директором и сегодня руководит уже несколькими заводами. Наверное, это и есть один из главных принципов предприятия: если человек хочет расти, ему дают такую возможность.

По словам руководителя, когда команда получает очередную награду или высокую оценку, это доказывает: она по праву завоевала доверие рынка и репутацию. Контракт с Пограничной службой по производству спирального барьера безопасности – тому подтверждение.

Сегодня выпускаемая заводчанами продукция стала частью городской среды. Современные ограждения используются на газовых станциях, автозаправках. Завод сотрудничает с крупными застройщиками. Армирующая сетка – основа прочности железобетонных конструкций, особенно в сейсмоопасных регионах.

Компания входит в чис­ло крупнейших производителей города и при поддержке фонда развития предпринимательства «Даму» расширяет производство. В ближайшие пять лет планируется строительство нового завода площадью 18 тыс. кв. м и увеличение числа рабочих мест до 700. Руководство компании делает ставку на систематизацию процессов и сильную команду, где каждый отвечает за свой учас­ток работы.

– Я большой патриот своей страны. Если человек действительно предан делу и готов работать, результат обязательно будет. Сегодня государство помогает не только льготными займами, но и создает условия для сбыта продукции. Есть меры поддержки товаропроизводителей, специальные реестры, другие инструменты. Все это помогает развивать производство, но главное – работать, держать качество и беречь репутацию, – говорит Мария Спиридонова.