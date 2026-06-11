Шах и мат сомнениям

Шахматы давно перестали быть просто интеллектуальной игрой для узкого круга людей. Сегодня они становятся уникальной площадкой, где формируются характер, дисциплина, способность принимать решения и стремление к постоянному развитию.

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Особенно ярко это видно на примере юных казахстанских шахматистов, которые все увереннее заявляют о себе на международной арене. Одним из таких талантов является ученик 7-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы Алматы Алдияр Жарас – чемпион мира по блицу среди школьников до 14 лет. На свой первый чемпионат мира в Сербии он приехал, не будучи в числе фаворитов турнира, однако смог завое­вать золотую медаль. В беседе юный чемпион признался, что сохранял абсолютную уверенность в себе и высоко оценивал свои шансы на успех.

– Во-первых, мы очень тщательно готовились с моими тренерами, – делится нюансами игры Алдияр. – Во-вторых, с большинством из участников я раньше играл и четко понимал, что мы все находимся примерно на одном уровне. Выиграть может каждый из нас, но победит тот, кто лучше тренировался. И еще в шахматах очень важна ментальная уверенность, которую хорошо чувствует соперник. Если ты сомневаешься, это сразу дает большое психологическое преимущест­во оппоненту, а тебе становится гораздо сложнее атаковать.

В блице главное, признается Алдияр, сохранять спокойствие и концентрацию мысли. Ему импонирует эта дисциплина тем, что надо молниенос­но принимать решения, здесь просто некогда смаковать ходы и будущий результат. Сейчас шахматист выступает на крупном международном турнире «Актобе open», а после отправится на чемпионат мира по классическим шахматам.

Его тренер Евгений Пак отметил, что мальчик пришел к нему около трех лет назад на обычные групповые занятия, а впервые с шахматами познакомился в девять лет.

– Сначала Алдияр не выделялся среди ребят, но я сразу заметил его редкое трудолюбие. Он очень много занимался самостоя­тельно, смотрел обучающие материалы, изучал партии и искал информацию в Интернете. Это упорство со временем стало фундаментом успеха, накопился внут­ренний потенциал, – рассказывает тренер. – Около года назад произошел настоящий качественный скачок: он словно повзрослел как шахматист. Тогда мы выстроили индивидуальную программу подготовки. Всего за несколько месяцев Алдияр сумел выиграть финал Кубка Казахстана, завое­вать две медали на чемпионате Азии среди школьников, стать бронзовым призером чемпионата нашей страны, а затем – чемпионом мира по блицу среди школьников.

По мнению тренера, успех невозможен без помощи, которую сегодня оказывает KazChess – Казахстанская федерация шахмат. В программу поддержки юных талантов входят всего 36 самых перспективных спортсменов страны (среди которых и наш герой), разделенных на золотые и серебряные категории. Сохранить место в ней можно только благодаря стабильным результатам и росту рейтинга. Участники программы получают возможность выезжать на международные соревнования за счет федерации, тренироваться на сборах и работать с сильными гросс­мейстерами. Здесь построена честная и прозрачная спортивная конкуренция.

Главная цель, которую ставят перед собой спортсмен и наставник, – получение высшего звания гроссмейстера еще до окончания школы. Алдияру предстоит совмещать серь­езную учебу в НИШ с постоянными соревнования­ми, но при нынешнем отношении к делу у него есть все необходимое для дальнейшего роста.