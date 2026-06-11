Шах и мат сомнениям

Шахматы давно перестали быть просто интеллектуальной игрой для узкого круга людей. Сегодня они становятся уникальной площадкой, где формируются характер, дисциплина, способность принимать решения и стремление к постоянному развитию.
Особенно ярко это видно на примере юных казахстанских шахматистов, которые все увереннее заявляют о себе на международной арене. Одним из таких талантов является ученик 7-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы Алматы Алдияр Жарас – чемпион мира по блицу среди школьников до 14 лет. На свой первый чемпионат мира в Сербии он приехал, не будучи в числе фаворитов турнира, однако смог завоевать золотую медаль. В беседе юный чемпион признался, что сохранял абсолютную уверенность в себе и высоко оценивал свои шансы на успех.
– Во-первых, мы очень тщательно готовились с моими тренерами, – делится нюансами игры Алдияр. – Во-вторых, с большинством из участников я раньше играл и четко понимал, что мы все находимся примерно на одном уровне. Выиграть может каждый из нас, но победит тот, кто лучше тренировался. И еще в шахматах очень важна ментальная уверенность, которую хорошо чувствует соперник. Если ты сомневаешься, это сразу дает большое психологическое преимущество оппоненту, а тебе становится гораздо сложнее атаковать.
В блице главное, признается Алдияр, сохранять спокойствие и концентрацию мысли. Ему импонирует эта дисциплина тем, что надо молниеносно принимать решения, здесь просто некогда смаковать ходы и будущий результат. Сейчас шахматист выступает на крупном международном турнире «Актобе open», а после отправится на чемпионат мира по классическим шахматам.
Его тренер Евгений Пак отметил, что мальчик пришел к нему около трех лет назад на обычные групповые занятия, а впервые с шахматами познакомился в девять лет.
– Сначала Алдияр не выделялся среди ребят, но я сразу заметил его редкое трудолюбие. Он очень много занимался самостоятельно, смотрел обучающие материалы, изучал партии и искал информацию в Интернете. Это упорство со временем стало фундаментом успеха, накопился внутренний потенциал, – рассказывает тренер. – Около года назад произошел настоящий качественный скачок: он словно повзрослел как шахматист. Тогда мы выстроили индивидуальную программу подготовки. Всего за несколько месяцев Алдияр сумел выиграть финал Кубка Казахстана, завоевать две медали на чемпионате Азии среди школьников, стать бронзовым призером чемпионата нашей страны, а затем – чемпионом мира по блицу среди школьников.
По мнению тренера, успех невозможен без помощи, которую сегодня оказывает KazChess – Казахстанская федерация шахмат. В программу поддержки юных талантов входят всего 36 самых перспективных спортсменов страны (среди которых и наш герой), разделенных на золотые и серебряные категории. Сохранить место в ней можно только благодаря стабильным результатам и росту рейтинга. Участники программы получают возможность выезжать на международные соревнования за счет федерации, тренироваться на сборах и работать с сильными гроссмейстерами. Здесь построена честная и прозрачная спортивная конкуренция.
Главная цель, которую ставят перед собой спортсмен и наставник, – получение высшего звания гроссмейстера еще до окончания школы. Алдияру предстоит совмещать серьезную учебу в НИШ с постоянными соревнованиями, но при нынешнем отношении к делу у него есть все необходимое для дальнейшего роста.