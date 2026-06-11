Мошенники с лицензией

Недавно ко мне домой пришел газовщик, работник одного из алматинских ИП. Проверив портативным датчиком газплиту на кухне, он зая­вил, что на месте стыка муфты со шлангом имеется утечка газа – детектор подал звуковой сигнал. Теперь нужно купить необходимые материалы (шланг, краник, фильтр), замена оборудования будет проведена бесплатно. Сумма затрат составит около 50 тыс. тенге.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заподозрив неладное, я не стал сразу делать заявку специалисту. Хотя тот строго предупредил меня, что с утечкой газа шутить нельзя. В случае увеличения давления в трубе может прорвать шланг – и тогда беды не миновать. Более того, жильцам многоквартирных домов нужно думать не только о своей, но и о коллективной безопасности. Оставив свои контакты, газовщик обещал прийти позже.

Тут я вспомнил, что примерно год назад нам уже меняли шланг кухонной плиты сотрудники газовой службы, обслуживающей наш КСК. Набрав телефон их диспетчера, я понял, что мои подозрения были не напрасны. Женщина на том конце провода сообщила, что ко мне приходили представители конкурирующей с ними фирмы.

«Они повсюду выявляют утечку газа, их прибор так настроен, – сказала диспетчер. – В общем, зарабатывают деньги, обманывая граж­дан. Это аферисты, я бы сказала, мошенники в законе, потому как у них есть лицензия на проведение таких работ. Но, согласно договору, заключенному с КСК, только наше ТОО имеет право проводить техобслуживание газового оборудования в ваших домах. Мой вам совет: не открывайте двери и тем более не подавайте заявку на покупку у них материалов. Это деньги на ветер. Если хотите, наш сотрудник придет и проверит вашу газплиту».

То же самое посоветовала мне председатель КСК, сообщив, что в соседских чатах уже даны предупреждения о визитах «левых» газовщиков. На дверях подъездов также были развешаны соответствующие объявления, но их сорвали. Тем не менее некоторые мои соседи и жильцы рядом расположенных многоэтажек, доверившись визитерам, раскошелились-таки на замену комплектующих.

Что тут сказать? Казалось бы, в наше время, когда сплошь и рядом орудуют мошенники разных мастей, нужно всегда быть начеку, чтобы не попасть впросак. Но аферисты не сидят сложа руки, с каждым разом придумывая все больше способов обмануть граж­дан. Они звонят, представляясь сотрудниками банков, Казпочты, правоохранительных органов, коммунальных служб. Присылают на телефоны казахстанцев SMS с кодом, сообщив который, те лишаются всех денег на своих банковских счетах.

В моем случае некие предприимчивые молодые люди, открыв ИП и получив разрешительные бумаги, законно ходят по квартирам с проверкой газового оборудования. Не таясь, они оставляют номера своих телефонов алматинцам.

Как тут доказать обман потребителей? Наверное, нужно потребовать у проверяющих письменное заключение (акт) об утечке газа с указанием данных измерительных приборов. Затем, на мой взгляд, следует провести контрольный осмотр кухонной плиты с учас­тием представителей газовой службы, обслуживающей КСК. Если все работает в исправном состоянии, и специалисты не обнаружат утечки голубого топлива, то можно будет обращаться с жалобой в право­охранительные органы. Пусть проверят деятельность данного ИП.

Лично я собираюсь сделать именно так, но, сдается мне, газовщик, выявивший утечку газа в моей квартире, больше не поя­вится. Прошло уже больше месяца со дня его визита. Наверное, сильно занят проверками газового оборудования в других домах…