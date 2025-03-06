Более 17 тысяч военнослужащих получили кредитные каникулы

Продолжается работа по повышению привлекательности воинской службы. В первую очередь это касается льгот в образовательном секторе и кредитных каникул, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РК Сакен Жусупов отметил, что на сегодня 1 029 срочников, наиболее отличившихся в службе, получили возможность обучения по гранту.

«Кроме того, 17 тысяч военнослужащих предоставлены кредитные каникулы на сумму 6,6 млрд тенге», - сказал спикер.

Генерал-майор также добавил, что во время службы солдат-срочник может получить возможность освоить рабочую специальность, которая востребована на рынке труда. Обучение проходит с выдачей соответствующих сертификатов.