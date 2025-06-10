Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам 2024–2025 учебного года систему технического и профессионального образования РК завершают более 170 тысяч студентов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпрсовещения

Из них 123 тысячи - по рабочим специальностям, 27 тысяч - по дуальной системе, а свыше 10 тысяч выпускников прошли обучение по целевому заказу предприятий. Показатель трудоустройства составил 81%.

По поручению Главы государства уже с 1 сентября этого года обучение по востребованным техническим специальностям станет полностью бесплатным. 70% государственных грантов будет направлено именно на технические направления.

Кроме того, около 10 тысяч студентов будут обучаться по заявкам предприятий.