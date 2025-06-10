Более 170 тысяч студентов завершают обучение в казахстанских колледжах

Образование
5
Дана Аменова
корреспондент

Колледжи РК ведут подготовку по 15 ключевым направлениям экономики, включая металлургию, машиностроение, транспорт, энергетику, IT, строительство и инженерию

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам 2024–2025 учебного года систему технического и профессионального образования РК завершают более 170 тысяч студентов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпрсовещения

Из них 123 тысячи - по рабочим специальностям, 27 тысяч - по дуальной системе, а свыше 10 тысяч выпускников прошли обучение по целевому заказу предприятий. Показатель трудоустройства составил 81%.

По поручению Главы государства уже с 1 сентября этого года обучение по востребованным техническим специальностям станет полностью бесплатным. 70% государственных грантов будет направлено именно на технические направления.

Кроме того, около 10 тысяч студентов будут обучаться по заявкам предприятий.

#студенты #обучение #колледжи #выпускники

Популярное

Все
Восточный путь Турсуна Султанова
Доверчивых граждан заманивают невесть откуда взявшимися посылками
Работа усилена, но проблема остается
Волшебный голос Санат
Парк обрел дурную славу
В регионе острый дефицит специалистов в сфере спорта
Поставили на счетчик
Добро, жизнелюбие и традиции
Керлингисты испытали столичный лед
Контейнерный терминал в Поти расширяет транзитные возможности Казахстана
Человек, который шел вверх
Цифровой гайд для пресс-секретарей
Спасатели заселяют капсульные дома
Взорвался газ
Александр Бойко: «Музыка продлевает жизнь»
Новая архитектура поддержки малого бизнеса
ДТП с длинномером
Чайка на мусорной сцене
Рецепт успеха, или Как создаются кулинарные легенды
Кем быть?
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Назначен новый министр обороны Казахстана
В Уральске реконструируют набережную
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Я – жертва и живой свидетель массового голода
Структурная реформа в футбольном судействе даст свои плоды
В Петропавловске прохожим в честь праздника раздавали флаги
Дожди с грозами снова придут в Казахстан
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
Десятое дыхание
Новый виток развития железнодорожного сектора
Дело Шерзата: когда суд огласит приговор
Новые технологии кардинально меняют подходы
Настоящая инклюзия – это когда ребенок чувствует себя нужным, важным и любимым
Здесь началась дорога в космос
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Будущее – за цифровыми активами
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области

Читайте также

Шесть «Школ будущего» строят в Атырауской области
Лето с пользой
В школьном меню учтут питание детей с заболеваниями
График поступления в казахстанские вузы опубликовало МНВО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]