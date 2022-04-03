Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек

3 апреля в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области из-за дождя и обильного таяния снега произошло подтопление талыми водами в 2 населенных пунктах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«В селе Жаксыбай ориентировочно подтоплено 170 жилых домов. Силами местных исполнительных органов и Пограничной службы эвакуировано 637 человек, из них 305 человек, в том числе 89 детей размещены в КГУ «Комплекс школа-ясли-детский сад» имени М.Б. Иксанова» и 332 человека размещены у родственников.

В селе Таловка подтоплено 2 жилых дома. Эвакуировано 8 человек, в том числе 2 детей размещены у родственников», – сообщили в ведомстве.

Силами ДЧС, местных исполнительных органов, Пограничной службой проводится подворовой обход, организовано дежурство.

Дополнительно из Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области отправляется в ЗКО группа сил и средств на вертолете МИ-8 (12 спасателей с необходимым оборудованием) и группировка сил и средств на автотранспорте (34 человека личного состава и 4 единицы техники).

Также из областного центра дополнительно сформированы силы и средства – 20 человек личного состава и 3 единицы техники.