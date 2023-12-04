Более 180 постояльцев центра соцуслуг для детей-инвалидов экстренно эвакуировали в Алматы

Пожар произошел в центре социальных услуг «Алатау» в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДЧС города

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

3 декабря в центре социальных услуг «Алатау» в Медеуском районе загорелся мусор в санузле палаты на 2-м этаже.

Пожар медперсонал потушил и до прибытия сил и средств ДЧС в 17:24 также эвакуировал 176 человек.

Но в здании было задымление. Спасатели эвакуировали еще 10 человек.

Благодаря совместным грамотным действиям медперсонала и службы пожаротушения ДЧС Алматы не допущено жертв и пострадавших.