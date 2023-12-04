Более 180 постояльцев центра соцуслуг для детей-инвалидов экстренно эвакуировали в Алматы
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Пожар произошел в центре социальных услуг «Алатау» в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДЧС города
3 декабря в центре социальных услуг «Алатау» в Медеуском районе загорелся мусор в санузле палаты на 2-м этаже.
Пожар медперсонал потушил и до прибытия сил и средств ДЧС в 17:24 также эвакуировал 176 человек.
Но в здании было задымление. Спасатели эвакуировали еще 10 человек.
Благодаря совместным грамотным действиям медперсонала и службы пожаротушения ДЧС Алматы не допущено жертв и пострадавших.