Более 180 тыс. казахстанцев приняли участие в акции «Таза Қазақстан»

В областях, где наблюдается сложная паводковая ситуация, продолжаются восстановительные мероприятия, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В республике продолжается экологическая акция.

Активное участие в ней принимают молодёжные и волонтерские организации. По результатам первой недели «Таза өлке» проведено свыше 1,6 тысяч мероприятий с охватом порядка 181,7 тысяч человек.

В частности, в Алматы, Шымкенте, Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской областях проведены экологические кампании.

В Алматинской области вывезено более 1,6 тыс тонн мусора, области Жетісу - 679 тонн, в Туркестанской - посажено 1,5 тысячи саженцев, 34,5 тысяч цветов.

В областях, где наблюдается сложная паводковая ситуация, продолжаются восстановительные мероприятия.