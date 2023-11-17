Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК

Запасы овощей для товарных интервенций сформировали в региональных СПК на межсезонье 2024 года.

В МСХ напомнили о переформатировании с начала 2023 года работы СПК. Так, введены новые подходы по форвардному финансированию сельхозтоваропроизводителей. Они предусматривают заблаговременное финансирование фермеров (на год вперед) с авансированием 70% от общей суммы форвардного договора для поставки осенних и ранних овощей (картофель, лук, морковь, капуста) по фиксированным ценам в период межсезонья и роста цен.

«Кроме того, определены условия хранения продукции у сельхозтоваропроизводителей до начала реализации продукции и предусмотрено формирование графика поставки овощей с указанием точек сбыта и торговых объектов.

Также расширен список СЗПТ (гречневая крупа, рис, масло подсолнечное, мука и сахар) в рамках форвардного финансирования перерабатывающих предприятий.

Чтобы отойти от практики вливания основного объема выделяемых средств в торговые сети, обязательным условием стало направление 70% бюджетных денег на финансирование СХТП и перерабатывающих предприятий.

В целом, предоставление льготного финансирования средств субъектам АПК снижает себестоимость продукции, что в итоге отражается на цене конечного продукта», – обосновали в Минсельхозе.