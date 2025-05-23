За два года в Атырауской области на приобретение систем видеонаблюдения затратят более 5,7 млрд тенге.

Фото: ДП Атырауской области

В прошлом году на 3 млрд 501 млн тенге было приобретено оборудование для модернизации системы видеонаблюдения центра оперативного управления полиции областного центра. В 2025 году на закуп камер видеонаблюдения в количестве 1 790 единиц выделено 2 млрд 269 млн тенге.

По мнению начальника Департамента полиции Атырауской области Нурхата Уразбаева, обеспечение населенных пунктов системами видеонаблюдения – важная мера для повышения уровня общественной безопасности, предупреждения преступлений и обеспечения правопорядка.

- Планируется обеспечить населенные пункты системами видеонаблюдения из расчета 15 единиц камер на 100 человек. В нынешнем году с помощью видеокамер было раскрыто 136 преступлений. Также выявлено 9 242 административных правонарушения. С помощью камер в дежурные сутки были раскрыты тяжкие виды преступлений, в том числе разбойные нападения на ломбарды, на магазин сотовой связи, а также убийства, - говорит Нурхат Уразбаев.

В целом, по данным полиции, с начала текущего года было совершено 1 514 правонарушений.