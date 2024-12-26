Более 2 млрд тенге заработала астанчанка на сводничестве

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Приговором суда она осуждена к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и денег

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столичный департамент АФМ выявил схему отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди массажа, сообщает Kazpravda.kz

Было установлено, что жительницей Астаны за период с 2021 по 2023 годы от содержания притона для оказания интимных услуг получен преступный доход на сумму 2 млрд тенге.

Проведенное по делу параллельное финансовое расследование позволило установить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц.

«С целью легализации преступных доходов подозреваемая зарегистрировала на свое имя ТОО и за счет приобретения на преступные деньги и перепродажи сельскохозяйственных культур легализовала 88,5 млн тенге и получила преступный доход в сумме 95 млн тенге. На деньги, полученные преступным путем, подозреваемая приобрела: за 350 млн тенге коммерческое помещение площадью 500 кв м в строящемся объекте; за 92 млн тенге 5 двухкомнатных квартир общей площадью 329,1 кв м, зарегистрированные на наемного работника по уходу за своим ребенком; за 667,5 млн тенге два коттеджа с земельными участками общей площадью 784 кв м, в Астане - за 335,4 млн тенге две квартиры общей площадью 292 кв м и парковочное место в элитных ЖК столицы; за 114 млн тенге автомобиль марки Mercedes Benz G63», – проинформировали в АФМ.

Также был наложен арест на обнаруженные при обыске 50 млн тенге и дорогостоящие ювелирные украшения. При этом, узнав о начале расследования в отношении нее, подозреваемая с целью недопущения наложения ареста и последующей конфискации, перепродала 5 двухкомнатных квартир за 143,5 млн тенге, в результате получен дополнительный преступный доход от их реализации в сумме 51,5 млн тенге.

«Приговором суда она осуждена за организацию и содержание притона для занятия проституцией (ст. 309 УК РК) и легализацию денег, полученных преступным путем (ст. 218 ч.3 УК РК) к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и денег, соответствующих стоимости проданных квартир», – говорится в  официальном сообщении.

Таким образом, следствие в результате качественного расследования финансовых аспектов противоправной деятельности установило все имущество, приобретенное на деньги, полученные преступным путем, а также доходы от этого имущества общей стоимостью более 2 млрд тенге, что позволило обеспечить конфискацию.

Кроме того, в отношении наемного работника по уходу за ребенком, давшего по делу ложные показания о фактическом собственнике имущества, добытого преступным путем, начато расследование, добавили в агентстве.

#АФМ #суд #сводничество

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