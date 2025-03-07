Более 20 тысяч новобранцев призовут весной на срочную службу

В соответствии с Указом Президента с первого марта начались мероприятия по увольнению военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки, и призыву граждан, не имеющих оснований на предоставление отсрочки или освобождения от призыва. Работа городских и районных призывных комиссий проводится под руководством заместителей глав местных исполнительных органов.

До 30 июня ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят более 20 тыс. казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет. К призыву в Вооруженные силы запланировано более 10 тыс., в Национальную гвардию – около 7 тыс., в Пограничную службу КНБ – более 2 тыс., в Министерство по чрезвычайным ситуациям и Службу государственной охраны – по 300 человек. Оповещение призывников осуществляется путем направления персональных повесток по домашним и служебным адресам.

Сакен Жусупов отметил также, что призыв граждан на срочную воинскую службу проводится в максимально открытом формате. Для получения необходимой информации, касающейся призыва, во всех департаментах по делам обороны функционируют электронные почтовые ящики, созданы официальные аккаунты в социальных сетях.

Представитель Минобороны предостерег граждан от попыток решения вопросов отсрочки или освобождения от призыва сомнительными способами за вознаграждение. Он также остановился на вопросах цифровой трансформации Вооруженных сил и мерах, принимаемых с целью повышения привлекательности срочной воинской службы. Как отметил спикер, ведомство проводит целенаправленную работу по широкому охвату допризывной молодежи военно-патриотическим воспитанием.