Более 20 тысяч новобранцев призовут весной на срочную службу
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Такая цифра была озвучена на брифинге Министерства обороны в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. Представители оборонного ведомства – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-майор Сакен Жусупов и заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы полковник Фархат Айдарбаев рассказали о весенней призывной кампании в армию, оповещении призывников, работе призывных комиссий и законодательно закрепленных социальных гарантиях для солдат и тех, кто увольняется в запас.