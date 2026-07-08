День военной медицины ВС РК отмечают в Казахстане

Армия
Дана Аменова
специальный корреспондент

Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы военно-медицинских учреждений

Фото: Минобороны

8 июля 1992 года было создано Военно-медицинское управление Главного штаба Вооруженных сил. Эта дата стала отправной точкой в становлении и развитии системы военной медицины независимого Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны 

Сегодня специалисты военно-медицинской службы обеспечивают медицинское сопровождение боевой подготовки войск, учений, мобилизационных сборов и других мероприятий Вооруженных сил, а также успешно выполняют задачи за пределами страны.

В составе казахстанского миротворческого контингента на Голанских высотах военные медики оказывают медицинскую помощь военнослужащим и при необходимости местному населению.

Современная система военно-медицинского обеспечения включает восемь военных госпиталей, четыре лазарета, Центральную военно-врачебную комиссию, санитарно-эпидемиологические подразделения и организации медицинского образования.

Последовательно развивается инфраструктура военной медицины. В 2024 году в городе Щучинске на базе Главного военного клинического госпиталя Минобороны открылось реабилитационное отделение, где военнослужащие проходят восстановление после тяжелых заболеваний и травм.

Продолжаются реконструкция и техническое переоснащение военных госпиталей в Астане и Алматы, завершается капитальный ремонт госпиталя в Семее. Ведется работа по открытию госпиталя для военных моряков в Актау и созданию Академии военной медицины в Алматы.

Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы военно-медицинских учреждений. В последние годы они оснащаются современным диагностическим и хирургическим оборудованием, включая компьютерные томографы, цифровые рентгенологические комплексы, аппараты ультразвуковой диагностики и эндоскопические системы.

Приоритетным направлением остается подготовка квалифицированных кадров. Военных медиков готовят совместно с ведущими медицинскими вузами страны. В настоящее время по военно-медицинским специальностям обучаются более 130 курсантов и военных интернов. Будущие военные врачи также получают образование в зарубежных учебных заведениях. Ежегодно около 1300 специалистов проходят курсы повышения квалификации и обучение по программам тактической медицины.

Ежегодно в военно-медицинских учреждениях стационарное лечение проходят тысячи военнослужащих. Опытные военные врачи оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь и выполняют сложные хирургические операции.

Труд военного медика не всегда заметен, однако именно от его профессионализма, ответственности и готовности прийти на помощь зависят здоровье военнослужащих, сохранение человеческих жизней и поддержание высокой боевой готовности Вооруженных сил.

 

#минобороны #медицина #ВС РК

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