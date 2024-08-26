Свыше 260 детей Талдыкоргана фиктивно включили в список прошедших инклюзивное обучение

При этом учителям выплатили деньги за непроведенные занятия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Талдыкоргана провела анализ соблюдения законности в сфере инклюзивного обучения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру области Жетісу

«Прокуроры установили, что 261 ребенок с ограниченными возможностями в период стационарного лечения не получили инклюзивное обучение. Несмотря на это, учителям было выплачено 2 251 833 тенге. По акту надзора дети, которые ранее не получали образование, были вновь включены в образовательный процесс и получили необходимое обучение. Тем самым, прокуратурой защищены права несовершеннолетних. Также в доход государства возмещено 2 251 833 тенге», – проинформировали в надзорном органе.

Инклюзивное обучение — это подход в образовательной системе, при котором все дети, независимо от их физических, умственных, культурных или социально-экономических особенностей, получают равный доступ к качественному образованию детей с ограниченными возможностями.