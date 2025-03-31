Более 300 млн тенге выманила финпирамида у казахстанцев под видом кооператива

Закон и Порядок
82
Дана Аменова
корреспондент

Вкладчиков убеждали инвестировать в приобретение недвижимости, транспорта, а также участвовать в программах Trade in и ReFinance

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации АФМ, проведена широкомасштабная операция, в результате которой пресечена деятельность финансовой пирамиды Buyers Union, замаскированной под потребительский кооператив, сообщает Kazpravda.kz

Как выяснило агентство, вкладчиков убеждали инвестировать в приобретение недвижимости, транспорта, а также участвовать в программах Trade in и ReFinance.

Кроме того, кооператив предоставлял возможность работы менеджером с перспективой получения дивидендов от привлечения средств физических лиц.

Одним из обязательных условий участия в кооперативе являлась ежемесячная оплата якобы за страхование жизни в сумме 30 тыс. тенге, а также разовый вступительный взнос в 10% от стоимости приобретаемого имущества.

В АФМ сообщили, что кооператив не предоставлял вкладчикам никаких подтверждающих документов о получении денег, а сумма вклада отображалась только в личных кабинетах пользователей. В деятельность пирамиды привлечено более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 млн тенге.

Организатор пирамиды арестован на два месяца. Досудебное расследование продолжается.

#арест #финпирамида #кооператив #Buyers Union

Популярное

Все
Президент поручил Досаеву навести должный порядок в Алматы
Гимнаст Зейнолла Идрисов одержал победу на турнире в Германии
Нуркожа Кайпанов завоевал золото чемпионата Азии по вольной борьбе
Календарь спортивных событий Казахстана и мира с 31 марта по 6 апреля
Более 1,7 тыс. человек стали жертвами землетрясения в Мьянме
В Сети появились фото новой столицы Египта
В Казахстане примут новые поправки по ядерной безопасности
Национальная гвардия – в числе лучших на чемпионате Министра обороны по самбо
В Алматы определили сильнейших самбистов среди силовиков: первыми стали спортсмены ЦСКА
Баян Алагузова анонсировала необычный конкурс красоты
Похитившего 50 млн тенге казахстанца экстрадировали из России
Более 300 млн тенге выманила финпирамида у казахстанцев под видом кооператива
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
На «Хабаре» вновь запустили популярную некогда программу
Большая удача, если сохранился медальон
Олжас Бектенов встретился с главой китайской компании
Платный порноканал с участием школьников обнаружила прокуратура Туркестанской области
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Прогулочный батискаф потерпел крушение в Египте
Результаты нужны, но переформатирование важнее
В Южной Корее продолжают бушевать лесные пожары
Премьер поручил масштабировать опыт Павлодарской области по развитию ТиПО и поддержке рабочих профессий
Ставка на справедливость и доверие
Население стран Восточной Европы стремительно сокращается - ООН
МВД обратилось к владельцам мопедов
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана
Актау: Перспективы развития и превращение в крупный туристический центр Казахстана
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге
Госсекретарь США потребовал извинений от Зеленского
Переговоры США и Украины провалились
Точкой роста должен стать туризм
Мощный циклон угрожает Австралии
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Спасибо вам за подвиг!

Читайте также

Похитившего 50 млн тенге казахстанца экстрадировали из Росс…
Запрещенный Telegram-канал выявили прокуроры
Безупречная репутация, профессионализм и патриотизм
Барьеры на пути контрабанды

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]