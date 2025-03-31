Вкладчиков убеждали инвестировать в приобретение недвижимости, транспорта, а также участвовать в программах Trade in и ReFinance

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации АФМ, проведена широкомасштабная операция, в результате которой пресечена деятельность финансовой пирамиды Buyers Union, замаскированной под потребительский кооператив, сообщает Kazpravda.kz

Как выяснило агентство, вкладчиков убеждали инвестировать в приобретение недвижимости, транспорта, а также участвовать в программах Trade in и ReFinance.

Кроме того, кооператив предоставлял возможность работы менеджером с перспективой получения дивидендов от привлечения средств физических лиц.

Одним из обязательных условий участия в кооперативе являлась ежемесячная оплата якобы за страхование жизни в сумме 30 тыс. тенге, а также разовый вступительный взнос в 10% от стоимости приобретаемого имущества.

В АФМ сообщили, что кооператив не предоставлял вкладчикам никаких подтверждающих документов о получении денег, а сумма вклада отображалась только в личных кабинетах пользователей. В деятельность пирамиды привлечено более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 млн тенге.

Организатор пирамиды арестован на два месяца. Досудебное расследование продолжается.