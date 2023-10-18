Более 300 тысяч детей покинули дома в результате войны Израиля и Палестины

С начала эскалации конфликта Израиля и ХАМАС более 300 тысяч детей покинули дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Более 300 тысяч детей были вынуждены покинуть свои дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта, заявила исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

"Всего за 11 дней трагически погибли сотни детей... и тысячи получили ранения, а более 300 000 детей были вынуждены покинуть свои дома", - говорится в заявлении Рассел, опубликованном на официальной сайте ЮНИСЕФ.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.