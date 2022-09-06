Асар у нас в крови

Более 300 волонтеров задействованы в масштабной работе в Костанайской области. Так же, как и в период пандемии, во время наводнения в Мактааральском районе Туркестанского региона, январских событиях, добровольцы находятся на передовой по оказанию помощи пострадавшим.

На сегодняшний день в Казахстане насчитывается более 600 организаций, чья деятельность связана с волонтерством. Юноши и девушки не только помогают в сборе продуктов и вещей первой необходимости, в их фасовке и развозке по адресам, но и оказывают содействие сотрудникам правоохранительных и противопожарных служб, есть те, кто оказывает психологическую помощь, открывает приюты для животных. Вот и в Костанайском регионе, где огонь охватил большую часть лесов, где десятки семей остались без крыши над головой, добровольцы наряду с сотрудниками ЧС, акиматов и других профильных ведомств стараются внести свою лепту в общее дело – борьбу с природной стихией.

– С первых дней чрезвычайной ситуации в Костанайской области волонтеры принимают активное участие в оказании поддержки местному населению, – говорит исполнительный директор ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» Татьяна Миронюк. – Обученные ребята совместно с сотрудниками ДЧС борются с огнем. Другие – принимают гуманитарный груз, фасуют товар, а автоволонтеры развозят продуктовые корзины и вещи по адресам. Есть и волонтеры-психологи, которые консультируют как онлайн, так и офлайн.

На специально организованном брифинге представители Нацио­нальной волонтерской сети и республиканского фронт-офиса волонтеров «Birgemiz» рассказали, что в каждом регио­не Казах­стана созданы штабы по оказанию помощи пострадавшим в результате пожара. В Костанае волонтеры организовали 18 пунктов приема гуманитарных грузов.

– В Казахстане проживают невероятно отзывчивые и добрые люди. Асар, наверное, в крови каждого жителя. В пострадавший от природной стихии регион приезжают фуры и газели, наполненные продуктами питания, вещами, памперсами. Люди в едином порыве откликнулись на беду костанайцев. Выражаем благодарность каждому, кто не остался в стороне, – добавляет Татьяна Миронюк.

При этом она отмечает, что на сегодняшний день продуктовые и вещевые наборы – в переизбытке. Больше всего пострадавшие нуждаются в бытовых приборах, канцелярских принадлежностях, строительных материалах.

Отмечается, что на месте ЧС работают 308 волонтеров. Больше всего в Аркалыке, Аулиекольском районе и Беимбета Майлина. Кроме того, в Аулиеколе работают и помогают друг другу порядка 200 горожан.