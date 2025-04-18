Они обманным путем получали деньги в течение нескольких лет

Фото: прокуратура Жамбылской области

Сотрудники прокуратуры Кордайского района выявили факт хищения бюджетных средств в размере 45,2 млн тенге, предназначенных для подушевого финансирования государственного дошкольного учреждения, сообщает Kazpravda.kz

На протяжении двух лет руководство детского сада незаконно получало бюджетные средства за детей, которые на самом деле не посещали данное учреждение.

«11 марта 2025 года факт хищения зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований прокуратуры района по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса РК. Расследование поручено Департаменту Агентства по противодействию коррупции Жамбылской области», – уточнили в надзорном органе.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.