Более 5 тысяч нарушений пожарной безопасности выявили в частных школах РК

Образование, Пожары
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В 436 школах также установлены нарушения санитарных норм

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению Высшей аудиторской палаты РК (ВАП) в частных организациях образования, которые получают подушевое финансирование от государства, проведены комплексные проверки соблюдения санитарных, противопожарных и других норм, передает Kazpravda.kz 

Ранее ВАП провела госаудит реализации механизма подушевого финансирования и проектов ГЧП в среднем образовании. В ходе аудита в некоторых частных организациях были выявлены нарушения норм действующего законодательства.

В этой связи совместно с Минпросвещения, Минздравом и МЧС РК было поручено проверить частные учебные заведения, получающие подушевое финансирование, на предмет соблюдения требований государственного общеобязательного стандарта образования, санитарно-эпидемиологических норм и т. д.

В результате внеплановым контролем охвачено 542 таких образовательных учреждения. 

По итогам выявлено 5 219 нарушений пожарной безопасности, в 436 школах также установлены нарушения санитарных норм.

За это к адмответственности привлечено 611 ответственных лиц с наложением штрафов на общую сумму свыше 82 млн тенге.

#безопасность #проверка #нарушение #аудит #школы

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