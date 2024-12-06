Более 5 тысяч нарушений пожарной безопасности выявили в частных школах РК

В 436 школах также установлены нарушения санитарных норм
По поручению Высшей аудиторской палаты РК (ВАП) в частных организациях образования, которые получают подушевое финансирование от государства, проведены комплексные проверки соблюдения санитарных, противопожарных и других норм, передает Kazpravda.kz
Ранее ВАП провела госаудит реализации механизма подушевого финансирования и проектов ГЧП в среднем образовании. В ходе аудита в некоторых частных организациях были выявлены нарушения норм действующего законодательства.
В этой связи совместно с Минпросвещения, Минздравом и МЧС РК было поручено проверить частные учебные заведения, получающие подушевое финансирование, на предмет соблюдения требований государственного общеобязательного стандарта образования, санитарно-эпидемиологических норм и т. д.
В результате внеплановым контролем охвачено 542 таких образовательных учреждения.
По итогам выявлено 5 219 нарушений пожарной безопасности, в 436 школах также установлены нарушения санитарных норм.
За это к адмответственности привлечено 611 ответственных лиц с наложением штрафов на общую сумму свыше 82 млн тенге.