Более 50 казахстанцев обманули двое лжевоенных

В ходе расследования установлено, что молодые люди, представляясь военнослужащими, предлагали на рекламных сайтах мебель и транспорт, брали предоплату в размере 50% от общей стоимости товара, а затем исчезали.

Фото: polisia.kz

Сотрудники криминальной полиции Шымкента задержали двух интернет-мошенников, жертвами которых стали более 50 граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Аль-Фарабийское РУП обратился местный житель. В своем заявлении он сообщил, что на одном из рекламных сайтов неизвестный мужчина, представившись военнослужащим, предлагал электромопед. Доверившись, заявитель отправил ему на счет 625 тысяч тенге. Однако, потерпевший не получил желаемого и понял, что стал жертвой афериста.

Полицейские зарегистрировали данный факт в ЕРДР по ст. 190 УК РК "Мошенничество" и приступили к поиску подозреваемых.

В результате сотрудники криминальной полиции ДП Шымкента вышли на след двух жителей Атырау и Астаны, которых задержали по месту жительства.

В ходе досудебного расследования установлено, что молодые люди, представляясь военнослужащими, предлагали на рекламных сайтах мебель и транспорт. Брали предоплату в размере 50% от общей стоимости товара, а затем исчезали. Таким образом они смогли обмануть свыше 50 человек из разных городов страны.

Подозреваемые находятся под стражей. Шымкентская полиция не исключает вероятности того, что количество потерпевших может возрасти.