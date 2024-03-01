Более 50 попыток провести наркотики через границу пресек КНБ

Всего за февраль предотвращено 996 фактов незаконного перемещения через госграницу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ

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Как сообщается, погранслужба КНБ в течение февраля 2024 года во взаимодействии с компетентными органами задержала 2 559 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе: за нарушение границы – 24 иностранных граждан;

за попытку нарушения границы – 17 иностранных граждан.

Также предотвращено 996 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе:

наркотических средств – 54 факта, общий вес – более 60 кг;

оружия, боеприпасов – 20 фактов (6 единиц огнестрельного и 140 единиц холодного оружия, 32 шт. боеприпасов);

религиозной литературы – 63 факта (3 078 экз.);

ГСМ – 330 фактов (38 101 литр) на общую сумму свыше 8 млн тенге;

товаров народного потребления – 429 фактов на общую сумму более 1,4 млрд тенге;

валюты – 100 фактов на общую сумму свыше 1 млрд тенге.

Кроме того, пресечено 18 фактов браконьерства в акватории Каспия. Сумма ущерба составила порядка 173,5 млн тенге.

Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности. Каких-либо ограничительных мер на государственной границе не вводилось, все пункты пропуска работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе.