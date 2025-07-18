Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Аэропорт Астаны ежедневно обслуживает более 30 000 пассажиров и обеспечение авиационной безопасности — главный приоритет.

Жидкости объемом более 100 мл запрещены в ручной клади — даже вода, чай или кофе. Это правило действует по всему миру с 2006 года после предотвращения теракта, когда преступники планировали использовать жидкие взрывчатые вещества, замаскированные под обычные напитки.

Запрещённые предметы в ручной клади:

• Взрывчатые, радиоактивные или легковоспламеняющиеся вещества (например, аэрозоли, спреи, ацетон, спирт)

• Острые или колюще-режущие предметы (ножи, ножницы, иглы, вилки и т. п.)

«Если при досмотре у вас обнаружат запрещённые предметы, вы можете передать их провожающим (для внутренних рейсов), или сдать их в камеру хранения аэропорта сроком до 1 месяца. Вам выдадут квитанцию, по которой можно будет забрать предмет. По истечении срока предметы подлежат утилизации», – пишут в распространенном пресс-релизе.

С начала этого года в аэропорту Астаны было изъято более 50 000 запрещённых к провозу предметов, в том числе:

• 33 987 - жидкости, аэрозоли и гели

• 18 088 - острые и колюще-режущие предметы, инструменты и прочее

Сотрудники аэропорта советуют перед поездкой ознакомиться со списком запрещённых предметов, чтобы пройти контроль быстрее и без лишних задержек.