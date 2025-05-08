9 мая в 21:00 алматинцев и гостей города ждет масштабное представление с участием дронов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно информации, опубликованной пабликом almaty_times, в небе появятся образы национальных героев – Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой, Бауыржана Момышулы.

«С помощью новейших технологий и световой анимации они предстанут перед зрителями в символических сценах, передающих их подвиги и силу духа», - говорится в сообщении.

Также в программе дрон-шоу – журавли, как символ памяти, а завершением станет надпись: «Жеңіс күні құтты болсын!» на фоне казахского орнамента.

Для зрителей готовят несколько площадок. Основными станут площадь Абая, территория у гостиницы «Казахстан», возле Caspian University, а также вдоль проспекта Абая – от проспекта Назарбаева до проспекта Достык.

9 мая с 18:00 до 21:30 в центре города будет временное ограничение движения транспорта. Оно затронет проспект Абая на участке от проспекта Назарбаева до проспекта Достык, а также проспект Достык – от улицы Курмангазы до улицы Сатпаева.