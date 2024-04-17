Более 500 гидротехнических сооружений в стране требуют ремонта - депутат

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его данным, в республике насчитывается 1502 подпорных гидротехнических сооружений (ГТС), из них в республиканской собственности - 331, в коммунальной – 934, в частной – 230, бесхозных – 7.

У 535 сооружений нет паспорта, 537 ГТС требуют ремонта, большинство из них находится в коммунальной собственности.

«Каждую весну более 200 населенных пунктов с населением около 300 тысяч человек подвергаются ЧС в виде паводков, и состояние вышеперечисленных ГТС оказывает прямое влияние на их прохождение. Разрушение этих сооружений может привести к еще более катастрофическим последствиям. На сегодняшний день в республике сложилась напряженная обстановка с состоянием ГТС и уже имеет место прорывы 7 дамб и плотин, из-за чего нанесен ущерб населению и экономике страны», - зачитал депутатский запрос на имя премьер-министра Арман Калыков.

Мажилисмен отметил, что у 535 ГТС отсутствует проектная документация, нет журналов наблюдений за состоянием ГТС, а следовательно, и контроля.

Согласно законодательству, все проверки и обследования, а также разработка декларации о безопасности, выполняются собственниками самостоятельно с привлечением аттестованных организаций. Взаимодействие с территориальными органами Управления природных ресурсов и бассейновой инспекцией носит согласовательный характер. В связи с этим возникают сомнения о корректности этих актов состояния ГТС, считает он.

«Не совсем понятна позиция министерства водных ресурсов и ирригации, которое должно было разработать новый подход в сложившейся ситуации и переработать правила многофакторного обследования ГТС до начала паводков. Разработать методику и нормативно–техническую документацию многофакторного обследования. Сформировать реестр ГТС и представление их состояния министерству ЧС для отработки локальной системы оповещения населения и действий местных властей», - говорит он.

Депутат также указал на то, что нормативно правовая база не в полной мере отвечает современным требованиям безопасности ГТС; не налажена единая информационная система; на недостаточную координацию действий госструктур; отсутствие специального государственного надзорного органа за соблюдением собственниками обязательных требований по обеспечению безопасности ГТС.