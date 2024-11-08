Более полумиллиарда тенге возместят государству экс-сотрудники ветнадзора

Прокуратурой столицы в судебном порядке инициирован гражданский иск по возврату необоснованно расходованных бюджетных средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вступившим в силу приговором районного суда столицы бывшие сотрудники уполномоченных органов в области ветеринарного контроля и надзора осуждены за незаконные действия в сфере государственных закупок.

Преступными действиями указанных лиц государству причинен ущерб в размере более 526 млн тенге.

Прокуратура столицы в судебном порядке инициировала иск по возврату необоснованно расходованных бюджетных средств.

Решением суда иск удовлетворен и с ответчиков взыскана сумма причиненного ущерба в полном объеме.

Данный судебный акт вступил в законную силу.