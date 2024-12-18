Более 6 миллионов объектов в Британии могут оказаться под водой к 2050 году

Европа
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Это может произойти из-за наводнений

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Более шести миллионов объектов недвижимости в Великобритании могут уйти под воду. Об этом говорится в докладе Агентства по охране окружающей среды (ЕА), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

По данным агентства, около 6,3 миллиона зданий находятся в районах, подверженных риску затопления из одного или нескольких источников - реки, моря или поверхностные воды.

С изменением климата общее количество объектов недвижимости в зонах риска может увеличиться до примерно 8 миллионов.

«Другими словами, один из четырех объектов недвижимости в Англии будет находиться в зонах риска затопления реками, морем или поверхностными водами к середине века», - говорится в документе.

Еще одна проблема - прибрежная эрозия, когда происходит потеря или смещение грунта вдоль береговой линии.

До 2055 года в зонах риска прибрежной эрозии будет находиться 3 500 объектов недвижимости, а к 2105 году эта цифра увеличится примерно до 10 100 объектов. Половина из этих зданий являются жилыми. Остальные здания - это школы, больницы, объекты досугового бизнеса и торговли.

Ученые предупреждают, что более серьезные наводнения могут привести к тяжелым последствиям для Британии. Так, ущерб от наводнений в Англии и Уэльсе в период с 2016 по 2019 годы составил, по разным оценкам, от 504 до 924 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее, мощное землетрясение произошло у берегов Вануату. Была объявлена угроза цунами. 

#наводнение #Англия #катастрофа

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