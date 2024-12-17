Мощное землетрясение произошло у берегов Вануату

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Объявлена угроза цунами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировано у берегов тихоокеанского государства Вануату, объявлена угроза цунами, сообщают американские сейсмологи и метеорологи.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло в 01:47 по времени UTC (06:47 по времени Астаны) в 30 километрах к западу от столицы государства Порт-Вила с населением 35,9 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 43 километра. Первоначально сообщалось о магнитуде 7,4, но затем она была уменьшена.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США сообщило, что на основании предварительных параметров, волны цунами возможны для побережий, расположенных на расстоянии до 300 километра от эпицентра землетрясения.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступала.