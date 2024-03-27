Более 7 тыс. новорожденных не привиты от полиомиелита в области Жетiсу по вине чиновников

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В области Жетiсу прокурорами выявлены нарушения законодательства о вакцинации.

Неэффективное расходование бюджетных средств, нарушения законодательства о вакцинации, случаи фиктивной вакцинации и другие нарушения выявили прокуроры в сфере здравоохранения региона.

«По вине ответственных должностных лиц здравоохранения не были своевременно приобретены необходимые вакцины, в результате более 7 тысяч детей до года остались не привиты от полиомиелита», - говорится в сообщении.

Между тем, несмотря на излишки препарата против «гепатита - А», в 2023 году для региона дополнительно закуплено еще 35 тыс. вакцин на сумму более 135 млн тенге.

По закону сроки хранения вакцины на складе не должны превышает 6 месяцев.