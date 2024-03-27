Более 7 тыс. новорожденных не привиты от полиомиелита в области Жетiсу по вине чиновников

Здравоохранение
1315
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Ряд должностных лиц, включая заместителя начальника управления здравоохранения, привлечены к ответственности, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Жетiсу прокурорами выявлены нарушения законодательства о вакцинации.

Неэффективное расходование бюджетных средств, нарушения законодательства о вакцинации, случаи фиктивной вакцинации и другие нарушения выявили прокуроры в сфере здравоохранения региона.

«По вине ответственных должностных лиц здравоохранения не были своевременно приобретены необходимые вакцины, в результате более 7 тысяч детей до года остались не привиты от полиомиелита», - говорится в сообщении.

Между тем, несмотря на излишки препарата против «гепатита - А», в 2023 году для региона дополнительно закуплено еще 35 тыс. вакцин на сумму более 135 млн тенге.

По закону сроки хранения вакцины на складе не должны превышает 6 месяцев.

«По акту надзора 11 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, включая заместителя начальника управления здравоохранения области, 126 лиц привлечены к административной ответственности на общую сумму 8,5 млн тенге», - отмечается в сообщении.

#вакцинация #Область Жетису #полиомиелит

Популярное

Все
Около 30 пациентов ежегодно лечатся от лудомании в Казахстане
Miami Open: определились финалисты у мужчин
«Казахстан наш авторитетный стратегический партнёр» – МИД Китая
Касым-Жомарт Токаев проведет совещание в связи с паводками
Абиба Абужакынова – бронзовый призер турнира Grand Slam
Воздушный удар по Сирии: близ Алеппо погибли около 40 человек
Деньги на строительство детской больницы расхитили в Костанае
Гвардейцы из Актау оказали первую помощь женщине
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
Совершившие теракт в Подмосковье люди задержаны – ФСБ
Рыбаки утонули в Павлодарской области
Казахстанцы несут цветы к посольству России
Теракт в России: Путин поблагодарил Токаева за поддержку
Токаев подтвердил солидарность Казахстана с Россией в борьбе против терроризма
Трагедия болью отзывается в наших сердцах – Ашимбаев о теракте в России
Казахстан заинтересован в сотрудничестве по вопросам развития семеноводства
Кейт Миддлтон сообщила, что у нее диагностирован рак
Первая белорусская космонавтка полетела в космос из Байконура
Задержаны подозреваемые в подготовке покушения на руководство Кыргызстана
Miami Open: Рыбакина и Путинцева вышли в 1/8 финала
Как прошла масштабная уборка в Астане
Токаев проведет совещание в связи с терактом в России
Из-за повышения уровня углекислого газа эвакуированы 70 горняков на шахте Qarmet
Коклюш: сохраняется неблагоприятная эпидситуация
Спасательная операция в Crocus City Hall завершена
Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области
В России – общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall
Казахские миротворцы приступили к самостоятельной миссии на Ближнем Востоке
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник

Читайте также

Как обезопаситься от конго-крымской геморрагической лихорад…
Глава Минздрава напомнила главный принцип ОСМС
В Казахстане могут подорожать некоторые медикаменты
Как решается проблема нехватки врачей в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]