Более 7 тыс. новорожденных не привиты от полиомиелита в области Жетiсу по вине чиновников

Ряд должностных лиц, включая заместителя начальника управления здравоохранения, привлечены к ответственности, передает Kazpravda.kz
В области Жетiсу прокурорами выявлены нарушения законодательства о вакцинации.
Неэффективное расходование бюджетных средств, нарушения законодательства о вакцинации, случаи фиктивной вакцинации и другие нарушения выявили прокуроры в сфере здравоохранения региона.
«По вине ответственных должностных лиц здравоохранения не были своевременно приобретены необходимые вакцины, в результате более 7 тысяч детей до года остались не привиты от полиомиелита», - говорится в сообщении.
Между тем, несмотря на излишки препарата против «гепатита - А», в 2023 году для региона дополнительно закуплено еще 35 тыс. вакцин на сумму более 135 млн тенге.
По закону сроки хранения вакцины на складе не должны превышает 6 месяцев.
«По акту надзора 11 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, включая заместителя начальника управления здравоохранения области, 126 лиц привлечены к административной ответственности на общую сумму 8,5 млн тенге», - отмечается в сообщении.