Более 70% казахстанцев готовы принять участие в выборах в Курултай – обзор соцопросов

Выборы
Айман Аманжолова
корреспондент

Таким образом, основная динамика рассматриваемого периода связана не столько с перестановкой партий в электоральном рейтинге, сколько с сокращением числа неопределившихся и усилением позиции лидирующей партии, передает корреспондент Kazpravda.kz

 

Фото: kazpravda.kz

При этом на выбор граждан влияет не один фактор. Согласно исследованию Института общественной политики, 44,4% респондентов ориентируются на положительную оценку инициатив партии, 29,2% называют себя ее сторонниками, 25,3% связывают с выбранной партией будущее Казахстана, 14,7% обращают внимание на то, как партия взаимодействует с избирателями.

Социологическая динамика на протяжении кампании находилась в центре экспертного обсуждения. С 8 июля по 13 августа КИСИ провел семь экспертных площадок в Астане, Алматы, Петропавловске и Оскемене.

8 июля в Астане состоялась экспертная платформа «Выборы в Курултай: конституционные основы и политическая трансформация», 16 июля в Алматы – «Курултай – основа новой архитектуры законодательной власти». 23 июля в Петропавловске на Национальной экспертной площадке «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat» обсуждалась новая конституционная архитектура Казахстана с точки зрения регионов.

30 июля в Астане эксперты рассмотрели роль медиа и цифровых платформ в кампании «Сайлау-2026», а 4 августа в Усть-Каменогорске – место регионов в новой политической конфигурации. Цикл продолжили две экспертные платформы 13 августа в Алматы – «Сайлау-2026: саяси науқанның сипаты» и «Конкуренция партий: идеи, программы и борьба за избирателя».

В ходе экспертных дискуссий рассматривались общественные настроения и электоральное поведение, региональная специфика кампании, партийная конкуренция, теледебаты, цифровые коммуникации и факторы, влияющие на выбор граждан.

Нынешняя кампания проходит в особом политическом контексте – после принятия новой Конституции и формирования новой архитектуры представительной власти. Поэтому устойчиво высокая заявленная готовность участвовать в выборах может рассматриваться в том числе в контексте общественных ожиданий от нового Курултая и дальнейшей политической трансформации страны.

За последние пять лет Казахстан прошел через несколько электоральных кампаний и общенациональных политических процедур. Регулярное обращение к воле избирателей постепенно закрепляет практику непосредственного участия граждан в политических процессах.
В этом контексте выборы в Курултай становятся не только очередной электоральной кампанией, но и важным этапом формирования новой политической культуры, в которой гражданское участие, партийная конкуренция, публичные дебаты и осознанный электоральный выбор приобретают все большее значение.

Несмотря на летний период, данные всех семи исследований позволяют ожидать достаточно высокой электоральной активности 23 августа. При этом главным изменением последних двух месяцев становится не рост самой декларируемой готовности голосовать – она оставалась высокой на протяжении всего периода, – а существенное сокращение числа неопределившихся граждан. По мере приближения выборов электоральная картина становится все более определенной.

 

#выборы #Казахстан #курултай

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