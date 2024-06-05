Калорийность питания в РК превышает допустимый уровень – исследование

При этом в стране всё ещё остается недоедающая часть населения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из каких продуктов люди получают необходимый для организма белок, рассказали в Energyprom.kz, передает Kazpravda.kz

Согласно отчету сельскохозяйственной и продовольственной организации объединённых наций (FAO) «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире 2023», основным источником белка, необходимого организму человека в ежедневном рационе, в среднем в мире является растительный белок, который составляет 59,7%.

На мясо приходится лишь 20,4%, а на молочные продукты — 10,1%. Меньше всего белка приходится на морепродукты и яйца: 6,2% и 3,6% соответственно.

В Казахстане основным источником белка в рационе является растительный белок, на который приходится 42,2%. Существенная доля приходится также на мясо и молочные продукты: 29,4% и 25% соответственно. На яйца приходится 2,4%, а вот на морепродукты — ожидаемо лишь 1,1%.

Минимальная потребность в энергии для человека в ежедневном рационе — 1,9 тыс. ккал. В Казахстане средняя калорийность питания в 2022 году составляла чуть менее 3 тыс. ккал в день — на 5,1% меньше, чем в 2021-м. Годом ранее калорийность питания уменьшилась сразу на 9,2%.

Несмотря на то, что среднее значение калорийности питания в РК значительно выше минимально допустимого, в 2022 году доля недоедающих казахстанцев составляла 8,4% — больше, чем в 2021-м, когда показатель составлял 6,7%, и значительно больше по сравнению с 2020 годом, когда на них приходилось лишь 4,4%.

Каждый десятый городской житель РК в 2022 году потреблял рацион с калорийностью ниже минимального допустимого уровня, в то время как в сельской местности — лишь каждый двадцатый житель.

Жители развитых регионов, таких как Европа и Северная Америка, более половины необходимого количества белка получают из мяса и молочных продуктов. Если рассматривать только мясо как наиболее важный источник белка, в его потреблении лидирует Южная Америка, где расположены крупнейшие поставщики мяса - Бразилия и Аргентина. В то же время Азия лидирует по потреблению белка из морепродуктов, а в Африке преобладает растительный белок.

Эксперты ООН подсчитали, что в 2022 году в мире страдали от недоедания около 735,1 млн человек — лишь на 0,5% меньше, чем в 2021-м. При этом по сравнению с «коронакризисным» 2020 годом численность недоедающих выросла на 4,8%, или на 33,7 млн человек.