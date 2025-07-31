Более 80 вкладчиков пострадали от деятельности финпирамиды TAKORP

Мошенничество,Суд
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Венера Баталова
корреспондент

В Павлодаре вынесен приговор участникам финансовой пирамиды, предлагавшей вложения в рекламные приложения через криптовалюту. Общий ущерб превысил 59 млн тенге, суд приговорил организаторов к реальным срокам заключения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судом был вынесен обвинительный приговор в отношении организаторов финансовой пирамиды TAKORP, которая представляла собой платформу для рекламных приложений в США, ориентированную на инновационные технологии в сфере рекламы.

Для регистрации участникам предлагалось приобрести криптовалюту через криптобиржу «ОКХ». Одним из основных условий являлось вовлечение минимум 5 новых вкладчиков. Выполнение этого условия гарантировало возможность участия в колесе фортуны с шансом выиграть ценный приз.

В результате более 80 граждан, поверив обещаниям, инвестировали в пирамиду от 30 до 500 долларов США, надеясь получать бонусы до 2 тыс долларов США в зависимости от уровня. Общая сумма преступного дохода составила свыше 59 млн тенге.

Для продвижения финансовой пирамиды проводилась рекламная кампания в формате видеоконференций через платформу Zoom.

Основной целью мероприятий было якобы улучшение материального положения и стимулирование роста доходов вкладчиков, при этом фактически акцент делался на необходимость привлечения новых участников в компанию.

На средства вкладчиков подозреваемыми приобретена квартира в Павлодаре, а также открыты четыре депозита в банках, на которые с санкции суда наложен арест.

Суд приговорил организаторов финансовой пирамиды к лишению свободы на сроки от 1 года 6 месяцев до 7 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу. Вопрос возмещения ущерба потерпевшим будет рассмотрен в рамках гражданского судопроизводства.

#мошенничество #финпирамида #криптовалюта #TAKORP

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