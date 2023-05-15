Более 800 млн тенге сельхозсубсидий получили обнальщики в Жамбылской области

В Жамбылской области расследуют уголовные дела в отношении ряда лиц, которые выписывали фиктивные счета-фактуры, используя реквизиты и документы крестьянских хозяйств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Фото: пресс-служба АФМ

«Фиктивные счета-фактуры выписывались на поставку субсидируемых сортов малины. Далее от имени фермеров подавались электронные заявки на получение субсидий без ведома владельцев крестьянских хозяйств.

При проверке у фермеров посевных площадей малины не обнаружили. Таким образом, указанные граждане получили от государства субсидии более чем на 800 млн тенге», – проинформировали в агентстве.

По фактам мошенничества Департамент АФМ по области зарегистрировал 4 уголовных дела.