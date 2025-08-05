По состоянию на 21:00 понедельника более 82 тыс. человек были эвакуированы из различных районов Пекина в связи с сильными дождями. Об этом сообщили в городском штабе по борьбе с наводнениями, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

Власти закрыли для посещения 201 туристическую зону, 3480 гостевых домов и 245 зон для кемпинга. Кроме того, приостановлена работа более чем на 3200 строительных площадках по всему городу.

Днем в понедельник пекинская метеорологическая служба объявила предупреждение "красного" уровня в связи с угрозой ливней. Это самый высокий уровень опасности в китайской четырехуровневой системе предупреждений. По прогнозам синоптиков, сильные дожди возможны по всему городу с полудня 4 августа до утра 5 августа.

В Пекине также был активирован режим экстренного реагирования на наводнения наивысшего уровня.

Наряду с этим управление водного хозяйства и метеослужба столицы выпустили совместное предупреждение в связи с возможными наводнениями. Среди наиболее уязвимых территорий отмечен район Миюнь, под угрозой находятся также районы Фаншань, Мэньтоугоу и Хуайжоу.

Жителей призвали укрываться во время грозы, избегать поездок по затопленным дорогам и не находиться вблизи возвышенностей и рек.

На прошлой неделе сильные дожди в Пекине унесли жизни 44 человек. Затронутыми стихией оказались более 300 тыс. жителей, около 24 тыс. жилых помещений получили повреждения.

В понедельник Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой КНР повысил уровень экстренного реагирования в связи с наводнениями до 3-го /третьего по значимости в национальной четырехуровневой системе/ в Пекине, городе центрального подчинения Тяньцзинь и провинциях Хэбэй и Гуандун.

Прогнозируется, что в четырех вышеуказанных регионах с вечера 4 августа по 5 августа пройдут сильные дожди, местами ожидаются ливни.

Как сообщается, в настоящее время рабочие группы, направленные канцелярией штаба, продолжают оказывать помощь при проведении противопаводковых мероприятий в Пекине и провинциях Хэбэй и Гуандун.