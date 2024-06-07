Более 850 гектаров земель вернули в госсобственность в Кызылординской области

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По актам надзора прокуратуры Кызылорды были возвращены земельные участки в государственную собственность площадью 851 гектар на сумму 55 миллионов тенге. Они были отданы для предпринимательства - 9 гектар на сумму 50 млн тенге, для пастбища – 842 гектара на 5 млн тенге, но на протяжении многих лет не были освоены.

«К 16 гражданам, не выполнившим предписания, данные землепользователям, применены административные меры по части 3 статьи 462 кодекса РК об административных правонарушениях. Кроме того, было выявлено 158 земельных участков площадью 7069 гектар с кадастровой стоимостью 163,4 млн тенге. Их брали с целью предпринимательства - 6712 гектар на сумму 13,4 млн тенге, для пастбища - 357 гектар на сумму 150 млн тенге, однако не использовали в течение многих лет», – говорится в официальном сообщении.

На сегодня уполномоченный орган в отношении земельных участков выдал предписания, теперь принимаются меры по принудительному возврату государству.