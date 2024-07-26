Более 90 тонн мусора собрали улытаусцы за один день

Таза Казахстан
8
Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Жители региона – всего свыше 4 600 человек – приняли участие в очередном областном субботнике в рамках общенациональной экологичес­кой акции «Таза Қазақстан».

фото акимата области Улытау

В помощь им было задействовано 63 единицы спецтехники. Экологичес­кие мероприятия прошли во всех городах и поселках области Улытау. Чтобы внести свой вклад в благоустройство родного края, на уборку улиц, дворов, парков и скверов вышли представители местных властей, общественных организаций, молодежь, активисты и неравнодушные граждане.

Трудовые коллективы города Сатпаева навели порядок на территориях производственных предприятий. Работа кипела и во дворах жилых домов: акцию «Үздік аула» поддержали все КСК области. Вместе с жильцами они собирали мусор, мели улицы, поливали деревья и приводили в порядок клумбы.

Жители Улытауского района занялись благоустройством территории вокруг родников «Күмісбұлақ» и «Тасбұлақ». Жанааркинцы очистили берег реки Сарысу от мусора и привели в порядок места для купания.

В городах Жезказгане и Сатпаеве была организована акция «Құстарға қамқорлық»: родители вместе с детьми изготовили скворечники и закрепили их на деревьях рядом с детскими садами и школами. Активное участие в экомероприятиях приняли молодежные трудовые отряды «Жасыл ел» и представители этнокультурных объединений.

– Мы призываем земляков соблюдать чистоту и присоединиться к нам в уборке, – отметила председатель Русского этнокультурного центра «Любавушка» города Сатпаева Инна Мосунова.

#акция #экология #область Улытау #Таза Қазақстан

Популярное

Все
До старта игр номадов осталось 44 дня
Cтатистика подтверждает: тревожность при перелетах испытывают примерно 85% населения
Общественные объединения помогают сохранять национальные традиции
Мухтар Ауэзов и Каныш Сатпаев
Акварели Александра Листопаднего запечатлели прошлое и настоящее Петропавловска
Самая прекрасная пора
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Растет картофель для столицы
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Кто в ответе за чистоту?
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Стал уютным заброшенный пляж
Казахстан и Таджикистан готовят подписание Дорожной карты по увеличению товарооборота
Снижается заболеваемость коклюшем и корью
Новое жилье обрели 57 пострадавших от паводков семей в Костанайской области
На ферросплавном заводе в Караганде пострадали 8 рабочих
Сянь Синхай и Бахытжан Байкадамов: дружба, которая не ведает границ
Бывший чемпион мира найден застреленным
Глава МВД открыл новое здание отдела полиции в Туркестанской области
Токаев поздравил президента Руанды с переизбранием
Первый транспортный торгово-экспортный форум «Север-Юг» стартовал в Актау
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Строительные рынки переезжают за город
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию

Читайте также

Жительница Федоровского района превратила свой двор в насто…
На Капшагае высадился десант «Жасыл ел»
Людьми движет желание жить в чистоте
Стал уютным заброшенный пляж

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]