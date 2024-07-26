Более 90 тонн мусора собрали улытаусцы за один день

В помощь им было задействовано 63 единицы спецтехники. Экологичес­кие мероприятия прошли во всех городах и поселках области Улытау. Чтобы внести свой вклад в благоустройство родного края, на уборку улиц, дворов, парков и скверов вышли представители местных властей, общественных организаций, молодежь, активисты и неравнодушные граждане.

Трудовые коллективы города Сатпаева навели порядок на территориях производственных предприятий. Работа кипела и во дворах жилых домов: акцию «Үздік аула» поддержали все КСК области. Вместе с жильцами они собирали мусор, мели улицы, поливали деревья и приводили в порядок клумбы.

Жители Улытауского района занялись благоустройством территории вокруг родников «Күмісбұлақ» и «Тасбұлақ». Жанааркинцы очистили берег реки Сарысу от мусора и привели в порядок места для купания.

В городах Жезказгане и Сатпаеве была организована акция «Құстарға қамқорлық»: родители вместе с детьми изготовили скворечники и закрепили их на деревьях рядом с детскими садами и школами. Активное участие в экомероприятиях приняли молодежные трудовые отряды «Жасыл ел» и представители этнокультурных объединений.

– Мы призываем земляков соблюдать чистоту и присоединиться к нам в уборке, – отметила председатель Русского этнокультурного центра «Любавушка» города Сатпаева Инна Мосунова.