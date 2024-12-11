Свыше 90 тыс. предприятий внесло Минтруда в группу риска

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Гульмира Кунапия
корреспондент

В министерстве напомнили, что в этом году запущена информсистема «Цифровая карта трудовых рисков» (ЦКТР), куда вошли предприятия-нарушители трудовых прав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 1 декабря 2024 года в ЦКТР зарегистрировано 92,8 тыс. предприятий, по которым ведется регулярный мониторинг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда 

По вошедшим в группу риска предприятиям будет проводиться регулярный мониторинг по предупреждению возможных трудовых рисков.

Отмечается, что система работает на основе скоринговой модели, с анализом более 80 показателей из информсистем госорганов, которая учитывает весовые коэффициенты для каждого показателя, что помогает объективно определить уровень трудового риска.

«Благодаря ЦКТР стало возможно более точно и своевременно отслеживать выполнение норм социального и трудового законодательства на предприятиях. Это снижает вероятность допущения работодателями нарушений в вопросах оплаты труда, условий работы и рабочего времени. Государственными инспекторами труда на предприятиях с риском возникновения трудовых конфликтов осуществляется оперативное реагирование на угрозы с принятием превентивных мер», – пояснили в госоргане.

Кроме того, благодаря автоматическому выявлению и анализу рисков руководители предприятий могут заблаговременно принимать меры по их устранению, тем самым снизить вероятность профессиональных заболеваний. Система также помогает работодателям быстрее устранять потенциальные проблемы и нарушения, что, в свою очередь, уменьшает количество трудовых споров и судебных разбирательств, связанных с несоблюдением норм трудового законодательства.

#нарушения #мониторинг #предприятия #риски

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