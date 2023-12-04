Более чем наполовину снизилось число столкновений самолетов с птицами в Казахстане

Транспорт
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Казахстане снизилось количество столкновений воздушных судов с птицами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главной транспортной прокуратуры

Фото: Kazpravda.kz

По актам надзора органов транспортной прокуратуры министерство транспорта совместно с другими госорганами повышает уровень авиабезопасности.

В первую очередь это коснулось улучшения орнитологической обстановки вокруг воздушных гаваней.

«Комитет гражданской авиации искореняет условия, способствующие образованию массовых скоплений птиц вблизи аэродромов, перенося полигоны и ликвидируя свалки.

В Алматы, Шымкенте, Астане и Туркестане такие свалки уже устранены, а в Уральске и Балхаше они переносятся за пределы санитарной зоны.

Также для отпугивания птиц применяются пиротехнические средства, биоакустические установки и электронные шумовые системы.

Кроме того, теперь авиакомпании обязаны уведомлять о столкновениях птиц с самолетами.

По результатам вышеуказанных мероприятий столкновения воздушных судов с птицами в 2023 году снижены на 58% по сравнению с предыдущим годом», – поделились в ГТП.

Для повышения безопасности аэропорты максимально оснащаются видеонаблюдением с исключением «слепых» зон. В то же время разрабатываются единые стандарты по их локации, технические характеристики и другие параметры, которые будут обеспечивать объективный контроль за действиями командно-летного и наземного персонала.

Кроме того, обновляется парк воздушных судов, закупаются спецмашины по обработке противообледенительными жидкостями и так далее.

#безопасность #транспорт #КГА #ГТП #самолеты #аэропорты

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